Az inflációs környezetben a befektetési célú lakásvásárlók egyre nagyobb figyelmet fordítanak befektetésük reálértékének megőrzésére és gyarapítására. Sokan az állampapírokban tartott megtakarításaikból szabadítanak fel tőkét ingatlanvásárlás céljából, hiszen az állampapírok kamatkifizetései lehetőséget adnak arra, hogy azokat az ingatlanbefektetés finanszírozására fordítsák. Ez a megoldás különösen vonzó lehet most, amikor az ingatlanpiacon a nagyobb lakások hozama kedvező tendenciát mutat.

A többszobás ingatlanok befektetési potenciálja több tényező mentén is kiemelkedik. Egyrészt a bérbeadási piac szegmentálódásával párhuzamosan egyre nő az igény a nagyobb alapterületű, magasabb komfortfokozatú lakások iránt, különösen a prémium szegmensben, ahol a bérlők hosszú távon terveznek, és a minőségi, modern ingatlanokat részesítik előnyben. Ezen bérlői kör jellemzően kevésbé árérzékeny, ami kiszámíthatóbb és stabilabb bevételi forrást biztosít a tulajdonosok számára. Másrészt a piacon jellemzően kevesebb a nagyobb alapterületű kiadó lakás, viszont négyzetméterenkénti áruk gyakran alacsonyabb, mint a kisebb lakásoké, ezért a hozam is magasabb lehet. Továbbá a nagyobb lakások vásárlásával a tulajdonosok egy magasabb presztízsű ingatlanpiaci szegmensbe lépnek be, ahol az áringadozások kevésbé jelentősek, illetve erősebb az értékállóság, így hosszútávon nagyobb védelmet biztosítanak a befektetett tőkének.

Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője, a LIVING által fejlesztett, Budapest frekventált lokációiban található Park West 3 és Római Park lakóparkokban elérhető többszobás, újépítésű lakások a fenti szempontok miatt kifejezetten vonzó lehetőséget kínálnak a tudatos befektetők számára. További részletek

A Park West 3 lakópark a XIII. kerület egyik legdinamikusabban fejlődő részében, a belvároshoz és a Városligethez közel, a Szabolcs utcában helyezkedik el. A lakófejlesztés közlekedési és szolgáltatási szempontból is kiváló adottságokkal rendelkezik. A 230 lakásos projekt átadása 2025 harmadik negyedévében várható. A Park West 3 lakásai rozsdaövezeti besorolásuk miatt lehetőséget biztosítanak magánszemélyek számára az 5%-os áfa visszaigénylésére, ami további jelentős megtakarítást jelenthet a vásárlók számára.

A szintén a LIVING által fejlesztett, A+ energetikai besorolású Római Park lakópark a III. kerület zöldövezeti és infrastruktúrával remekül ellátott részén épül, 5 perc sétára a Dunától és a Római-parti szabadidős lehetőségektől. A 257 lakásos lakófejlesztés átadására várhatóan 2026 harmadik negyedévében kerül sor. Mindkét projekt változatos kialakítású alaprajzokat kínál, mind a 3, mind a 4 szobás lakások esetében.

Az energiahatékonyság és a környezettudatos kivitelezés mindkét lakóparkban kiemelt figyelmet kapott. A hőszivattyús rendszer, a mennyezeti hűtés-fűtés, a többrétegű nyílászárók és a vastag hőszigetelés gondoskodik a hatékony hő- és hangszigetelésről, valamint az alacsonyabb rezsiköltségekről. A zöld megoldások ráadásul csökkentik az energiafogyasztást, ami hosszútávon is gazdaságosabbá teszi az ingatlanok fenntartását, illetve támogatja az ingatlanszektor fenntarthatósági célkitűzéseit is.

Az ország első közösségi szolgáltatásokat kínáló lakópark fejlesztőjeként a LIVING olyan egyedi, mindennapokat megkönnyítő közösségi és okosotthon szolgáltatásokat biztosít, mint például közösségi nappali, office corner, jógaterasz, fészer, csomagpont, valamint az applikáció segítségével irányítható okosotthon készülékek, melyek tovább növelik az ingatlanok vonzerejét.

A LIVING professzionális szolgáltató cége, a LIVING Service által a lakástulajdonosoknak lehetősége nyílik arra, hogy saját vagy befektetési célra vásárolt ingatlanukkal kapcsolatos teendőiket gördülékenyebbé tegyék: legyen szó a projektfejlesztés alatt felmerülő feladatokról, mint pl. a lakások beépített bútorozása vagy a hitelközvetítési szolgáltatás, de a LIVING Service a birtokbaadás után is megbízható partner, az ingatlanok bérbeadásában valamint ingatlankezelésben vagy akár a lakások komplett berendezésében.

A Park West 3 és a Római Park lakóparkokban a magas minőségű kivitelezés, a fenntartható műszaki megoldások és a nagyszerű lokáció garantálják a hosszútávú megtérülést. Akik most döntenek a vásárlás mellett, azok nemcsak egy korszerű és értékálló otthon birtokosai lehetnek, hanem egy stabil, jövedelmező befektetést is magukénak tudhatnak.