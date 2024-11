2025 januártól One Magyarország néven folytatja tovább a Vodafone, az év második felétől pedig hivatalosan is betagozódik a Digit, az Antenna Hungáriát és az Invitech vállalatokat magába foglaló One Magyarország Zrt. cégcsoportba. A 4iG sajtótájékoztatóján mutatta be a márka új arculatát, illetve főbb terveit.