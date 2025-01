A távközlési vállalat a korábbi Vodafone és DIGI üzleteinek egyesítésével országszerte 98 településen, 135 üzlettel van jelen. A január végéig márkanevet váltó, és az év során fokozatosan megújuló üzletek nem csupán arculatukban, hanem az ügyfélkiszolgálásban is egy új koncepciót és minőséget szeretnének biztosítani – olvasható a One Magyarország sajtóközleményében.

A One a televíziós és kombinált (vezetékes internet és televíziós) csomagok tekintetében kínálja a legnagyobb újdonságokat. A TV Family csomagban lehetőség lesz például személyre szabható élő adásra, a médiaboxról elérhető applikációk és beépített streaming tartalmak által. A csomag műsorvisszajátszó funkciót is tartalmaz, amelynek köszönhetően az ügyfelek 7 napig visszajátszhatják a kiválasztott adást, emellett a műsorokat az előfizetők rögzíthetik és tárolhatják 90 napig külön díj nélkül.

A csomag emellett tartalmazza az RTL streaming platformjának, az RTL+ Prémium tartalmainak – UEFA mérkőzések, filmek, saját gyártású tartalmak – korlátlan elérését, amelyre a TV Family csomag tagjainak nem kell külön előfizetnie.

A szolgáltató a folyamatos hálózatfejlesztések eredményeként hamarosan már több mint 2 millió háztartásban teheti elérhetővé a Gigabit sebességű hálózatát. Az ügyfelek a Home GigaNet tarifacsomagban az akár 1000 Mbps-os letöltési sebességet - amennyiben a saját eszközeik is alkalmasak erre - és a WiFi6 képes eszközt akár 7 490 Ft-os havidíjon vehetik igénybe.

A One a televíziós, illetve a kombinált – vezetékes internetszolgáltatással kiegészített televíziós – csomagok tekintetében kínálja a legnagyobb újdonságokat. Az ügyfelek 2 televíziós alapcsomag közül választhatják ki a számukra ideálisat, de válogathatnak például a streaming tartalmakkal bővített verziókból is.

A TV Family elnevezésű ajánlatban az ügyfelek 8 490 Ft-os havidíjon 114 lineáris csatorna műsorait tekinthetik meg.

A TV és vezetékes internetszolgáltatás összekapcsolásakor extra kedvezmény jár az ügyfelek számára. A Home Giganet 1000 és a TV Family csomagajánlat 11 490 Ft-os havidíjon érhető el, amely a szolgáltatónál érvényesíthető sávos kedvezménnyel, közel 9 192 Ft-os havidíjra mérsékelhető. A csomaghoz teljes 2025. évre vonatkozó árgarancia is jár.

A One mobiltarifái január 1-jével nem változtak alapjában véve, egyes csomagokat más néven találnak meg az ügyfelek, de a csomagok tartalma és díjszabása megegyezik a korábbi Vodafone és DIGI tarifacsomagokéval. A meglévő ügyfeleknek ezen felül lehetőségük van korlátlan belföldi adatforgalmat és beszélgetést tartalmazó mobil előfizetést is választani vezetékes szolgáltatásuk mellé 9 990 Ft-ért. Erre az ajánlatra is szintén 2025.évre vonatkozó árgarancia vonatkozik.

Szintén január 1-jével indult el az új Tuti Feltöltőkártya szolgáltatás, amely új ügyfeleknek 1500 Ft-os kezdő SIM kártya csomaggal érhető el és rugalmas, egyszerű megoldásokat kínál, külön díj nélküli extrákkal kiegészítve. A kezdőcsomag 3 GB mobil adatot és 10 perc lebeszélhetőséget tartalmaz (mindkettő 30 napon belül használható fel), ezen felül pedig kiemelkedően alacsony 19 Ft-os percdíjakkal használható. A szolgáltató továbbá hétfőnként 60 perc beszélgetést ad külön díj nélkül ügyfeleinek, valamint havonta 100 MB felhasználható mobiladatot. Az ügyfelek személyes preferenciáihoz igazodva választhatnak adat- és beszédopciók közül, valamint a SIM-kártyájuk feltöltés nélkül is érvényes marad egy évig. Az új ajánlat további különlegessége, hogy a feltöltőkártyákat ingyenesen, futárral is kiszállítják a kért címre, így az ügyintézést teljes mértékben online is végezhetik az ügyfelek.