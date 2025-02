Március 4-től kezdődően, ahogyan ezt előzetesen tervezte a kávéóriás, több italt is eltávolít a felhozatalból, köztük több kevert frappucino italt, mint az Espresso Frappuccino, a Caffè Vanilla Frappuccino, a Java Chip Frappuccino, vagy a Chai Créme Frappucino. De eltűnik a fehércsokoládés forrócsoki, és a mézes mandulatejes flat white is a Starbucks kínálatából.

A Starbucks hétfői közleményében azt írta, hogy ezeket a termékeket ritkábban vásárolják, elkészítésük bonyolult lehet vagy olyanok, mint más italok a kínálatban. Hozzátették: a lépés lehetővé teszi, hogy kevesebb, népszerűbb, kiválóan kivitelezett tételre összpontosítsanak.

A vállalat szerint ezzel teret engednek az innovációnak, miközben csökkentik a várakozási időt. Leszögezték, hogy továbbra is bevezetnek pár új terméket és szezonális különlegességeket is – számolt be róla az Associated Press.

A vállalat egyben azt is közölte, hogy a héten világszerte 1100 vállalati alkalmazottat bocsát el a hatékonyabb működésre hivatkozva.

A Starbucks azután kezdte el alaposan átalakítani szervezeti működését és portfólióját, hogy Brian Niccol augusztusban a kávézólánc vezérigazgatója lett.