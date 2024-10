Aki a tengerentúlon továbbra is szeretné az olívaolajos kávéitalokat kortyolgatni, annak ezért Európába vagy Ázsiába kell utaznia, miután ez a tétel is áldozatául esett a menü korszerűsítésének.

A Starbucks ugyanis november elejétől leveszi kínálatából az Oleato italcsaládot az Egyesült Államokban és Kanadában.

A törlésről szóló bejelentés alig egy héttel azután érkezett, hogy az új cégvezető megígérte: felfrissíti a kávézólánc menüjét, hogy visszaszerezze a vásárlókat.

Brian Niccol korábban a Chipotle mexikói élelmiszerláncot vezette. Azért került a Starbuckshoz, hogy segítsen az üzletmenet megreformálásában.

A kávézólánc globális forgalma ugyanis 7 százalékkal esett vissza július és szeptember között az egy évvel korábbihoz képest.

Az új vezérigazgató kinevezésekor ígéretet tett arra, hogy egyszerűsíti az általa „túlságosan összetettnek” nevezett menüt.

„Bár az Oleato-ról szóló döntés még azelőtt született, hogy Brian Niccol átvette a vezérigazgatói pozíciót, az italok eltávolításáról szóló döntés összhangban van a menü egyszerűsítésére irányuló stratégiájával” – mondta a Starbucks szóvivője a BBC-nek.

A Starbucks mindenesetre azt ígéri, hogy az olívaolajos italokat azért továbbra is árusítják néhány olaszországi, japán és kínai üzletben. Eredetileg amúgy is Olaszországban forgalmazták őket, és kevesebb, mint egy éve vezették be Észak-Amerikában kísérletként az üzletlánc forgalmának fellendítésére. Ez azonban nem igazán vált be,

vegyesre sikeredett az italok fogadtatása: egyesek gyomorfájásra és bélproblémákra panaszkodtak.

A termékcsaládot, amelyben egy jeges eszpresszó és egy latte szerepel olívaolajjal és zabtejjel, a Starbucks alapítója, Howard Schultz alkotta meg. Erre a szicíliai olajfaligetekben tett látogatása inspirálta.

Az új vezérigazgató, Brian Niccol pedig arról vált nemrég nevezetessé, hogy nem akar új munkahelye közelében lakni még hatalmas fizetésért sem. Ezért a Starbucks egy céges repülőgépet biztosít számára, hogy bejárjon a kaliforniai otthonától 1600 km-es távolságra lévő munkahelyére.