A Wizz Air, Európa egyik vezető diszkont légitársasága hat bázison végzett sikeres próbaidőszakot követően a prémium árak nélkül további kényelmes kereső utasok erős igénye miatt mától az egész hálózatára kiterjeszti a WIZZ Class szolgáltatást – közölte a fapados légitársaság.

Emlékeztettek: a WIZZ Class szolgáltatást eredetileg néhány, Budapest, Bukarest-Otopeni, Varsó, London-Luton, London-Gatwick és Róma-Fiumicino repülőterét érintő járaton tesztelték, és a várakozásokat felülmúló érdeklődés mutatkozott a szolgáltatás iránt. Különösen azok az üzleti utasok érdeklődtek, akik nagyobb helykínálatot és kényelmesebb utazást kerestek.

A WIZZ Class lényege, hogy az első sorban az 1B és 1E jelű, középső ülések üresen maradnak, így még nagyobb személyes tér áll rendelkezésre a nyugodtabb utazáshoz, repülés közbeni munkavégzéshez.

A WIZZ Class szolgáltatás a foglalási folyamat során, a Smart vagy Plus csomagok kiválasztásakor kiegészítőként vásárolható meg, ezek már tartalmazzák az elsőbbségi beszállást és 10 kg-os kézipoggyászt. A fenntartott középső ülés mellett a WIZZ Class ügyfelei ingyenes alkoholmentes italt és snacket is kapnak.

„Miután hat bázisunkon teszteltük a WIZZ Class szolgáltatást és rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk, egyértelművé vált, hogy az utasok – különösen az üzleti utazók – értékelik a szolgáltatás által biztosított extra kényelmet és teret” – mondta Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. Hozzátette: „Még a korlátozott kezdeti bevezetés ellenére is a kereslet meghaladta várakozásainkat. Ezért most kiterjesztjük a WIZZ Class szolgáltatást az egész hálózatra, hogy több utasunk élvezhesse a további helyet és kényelmet, miközben hűek maradunk hatékony egyosztályos modellünkhöz.”

A közlemény szerint a hagyományos üzleti osztályú termékekkel ellentétben a WIZZ Class nem igényel költséges kabinátalakítást. A Wizz Air egyszerűen csak két középső ülést zár le, így megőrzi a nagy hatékonyságú konfigurációt, amely alacsony árakat tesz lehetővé.