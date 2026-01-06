„Ha sokat dumál, akkor előbb-utóbb feljelentjük” – jelentette ki Váradi József, a Wizz Air igazgatója a G7-nek adott interjújában Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója véleményére reagálva.

Michael O’Leary Ryanair-vezér nemrég közeli Wizz Air csődről és pilótajátékról beszélt a magyar vezetésű vállalat üzleti modelljét illetően.

Szerintem, mi már legalább tízszer csődbe mentünk nála – fogalmazott ennek kapcsán a Wizz Air vezére. Mint mondta, rá kell nézni a számaikra. „Kétmilliárd euró készpénzünk van, ami likviditási rátában magasabb, mint a Ryanairnek a likviditása. Nem tudom, miről beszél. Értem, hogy mit szeretne látni, hogy ő legyen az egyetlen légitársaság, aki át tudja venni az egész piacot. De ez sehol nincs így, és nem is lesz így. Erre nem tudok mit mondani, legfeljebb annyit, hogy ha sokat dumál, akkor előbb-utóbb feljelentjük, aztán jobban meggondolja, hogy miket beszél."

A Wizz Air vezérigazgatója szerint a fapados légitársaságoké a jövő Európában, Ukrajna pedig stratégiai kérdés a vállalata számára.

Ha van olyan légitársaság Európában, amelynek fontos Ukrajna, akkor az a Wizz Air.

„Mi voltunk az egyetlen nem ukrán légitársaság, aki bázisüzemeléssel repült Ukrajnában a háború kitörése előtt. Még az azt megelőző éjszaka is repültünk Ukrajnába” – jelentette ki.

Oroszországgal kapcsolatban úgy fogalmazott, az ottani működés újraindulása annak a függvénye, hogy milyen formában, milyen szinten nyit vissza.

„Jelen pillanatban európai légitársaságok nem repülhetnek Oroszországba, ha ez megváltozik, akkor mérlegelni fogjuk a helyzetet” – jelentette ki.

Váradi József szerint a drónberepülések nem a háborúhoz kapcsolódnak, ezekkel már gond volt 2022 februárja előtt is.

A Wizz Air vezére ezt légi szabályozási kérdéskörnek látja, amire jelenleg az egész világ keresi a választ.

„Nekünk 49 drónokkal összefüggésbe hozható eseményünk volt, ezek nem okoztak járattörlést vagy késést. Ezek nagy része ahhoz kapcsolódik, hogy Belaruszból cigarettát csempésznek Litvániába drón jellegű ballonokkal” – közölte. Úgy vélte, hogy a hasonló eseteknél sokkal erélyesebb fellépésre volna szükség.

Arra is kitért, hogy az EP nemrég megszavazta, hogy az európai járatok fedélzetére mindenki ingyen felvihessen egy kézitáskát és egy hétkilós bőröndöt.

Szerinte a szabályozás és a megvalósíthatóság két külön dolog. A Wizz Air gépein szerinte ennyi csomag nem fér el felül.

„Ha elkezdünk minden teret csomagtárolásra kihasználni, az meg biztonsági problémákat fog felvetni, vészhelyzetben nem lehet majd az embereket időben evakuálni, miközben minden másodperc számít” – mondta.

Váradi József úgy látja, az volna a fair, ha a repülés költségét, ami nagymértékben súlyfüggő, az alapján fizetnék az utasok, hogy ki mennyi csomaggal akar utazni. Egy ilyen típusú szabályozás esetén viszont a jegyár fog emelkedni, amit azoknak is meg kell majd fizetniük, akik nem vinnének magukkal csomagot.

Miközben az Egyesült Államokban sorra dőltek be a fapadosok, Európában ennek a konstrukciónak van jövője.

A vezérigazgató rámutatott, hogy a tengerentúlon a hagyományos légitársaságok az ottani belső piac 85 százalékát elviszik, Európában az alacsony költségű légitársaságok piaci részesedése már meghaladta az 50 százalékot és az elmúlt évek tapasztalata az, hogy itt csak ezek voltak képesek növekedést produkálni.