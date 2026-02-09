Egy mobil gumiszerelő reklámjában mutatkozott meg a nyilvánosság előtt a TikTokon Gyurcsány Ferenc író, Magyarország volt miniszterelnöke, a DK exelnöke.

A képsorok alapján a kátyúkra gyanakvó Gyurcsány papucsban áll egy autó mellett, a szerepe szerint defektje volt, amin „a fiúk segítettek, de nagyon későn jöttek”.

Elnézést kérünk, Őszödről jöttünk

– vágta rá a humoros hangulatúra csomagolt videóban szereplő szerelő.

„Nem Őszödről jöttek, ezt tudom, miért mondják, na mindegy. Autó rendben van, gumi rendben van. Őszöd... na ezt majd máskor megbeszéljük” – replikázott ex-miniszterelnök, aki a politikától távolabb helyezkedett, és az elmúlt időszakban a könyvírásban próbál mindinkább kiteljesedni.