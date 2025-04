Az Nvidia amerikai székhelyű vállalatként a továbbiakban nem tud szabadon mesterséges intelligenciával ellátott chipeket Kínába szállítani a Trump-kormányzat döntései miatt, a Huawei pedig már el is kezdte átvenni a korábbi piacukat – írja a Reuters.

Kínai cégként a Huawei szabadon mozoghat a hazai piacon, míg az Egyesült Államok megváltozott belpolitikai helyzete miatt az Nvidia csak exportengedéllyel tudná H20 chipjeit továbbra is szolgáltatni.

A Huawei 910C grafikai feldolgozóegysége (GPU) ráadásul bár technológiai áttörést nem igazán, architekturálisan viszont előrelépést jelent, hiszen kisebb fejlesztések alkalmazása mellett gyakorlatilag két 910B chipet egyesít, ezzel memória- és teljesítménybeli duplázást elérve, a mesterséges intelligencia feladatainak megnövelt támogatása mellett. Mindez az Nvidia H100-ához hasonlítható eredményekre lehet képes.

Az Amerikai Egyesült Államok ugyanakkor korlátozta az Nvidiát legfejlettebb termékei kínai értékesítésében, különösen a kelet-ázsiai nagyhatalom katonai képességeinek fejlesztése kapcsán. Mindez vonatkozott a vezető B200-as chipre, és a már említett H100-ra is, amely Kínába exportálását 2022-ben még piacra dobása előtt megtiltották.

Az amerikaiak visszalépése viszont lehetőséget jelentett a Huawei és a kisebb feltörekvő kínai szereplők számára a GPU-k terén való terjeszkedésre Kínában. Az Nvidia H20 chipjének kiesése

azt jelenti, hogy a Huawei Ascend 910C GPU-ja mostantól a (kínai) AI-modellfejlesztők és a következtetési kapacitás telepítésének választott hardvere lesz

– mondta Paul Triolo, az Albright Stonebridge tanácsadó vállalat partnere.

Tavaly év végén a Huawei termékmintákat adott technológiai cégeknek, és rendelések fogadásába kezdett a 910C processzorokra, bár az nem teljesen világos, kivel fogják ezeket legyártatni.

A kínai SMIC az alacsony hozamok ellenére a GPU-k főbb alkatrészeinek termelője, a felhasznált félvezetők azonban legalább részben a TSMC-től származnak, melyeket a kínai Sophgo számára gyártottak.

A tajvani TSMC-t az amerikai Kereskedelmi Minisztérium is vizsgálta ennek apropóján, miután egy 910B processzorban megtalálták egyik chipjüket. Lennart Heim, a virginiai RAND Technology and Security and Policy Center kutatója szerint a TSMC az elmúlt években közel hárommillió a Sophgo dizájnjával megegyező chipet gyártott.

A Huawei ugyanakkor tagadta ezek használatát, míg a TSMC kijelentette, betartja a szabályozói követelményeket, ezért 2020 szeptembere óta nem szállított a Huawei számára.