A japán autógyártó 550 milliárd jen működési nyereségre számít a 2026 márciusával végződő pénzügyi évére vonatkozóan a korábbi 700 milliárd jen helyett. Emellett pedig az elemzők várakozásaitól és elmarad, akik szerint a Honda 869 milliárd jenre emelné a kilátásokat.

A chiphiány és az ázsiai kereslet visszaesése miatt a vállalat a globális autóeladási előrejelzését is 3,62 millióról 3,34 millióra csökkentette. Korábban az autógyártó azt is közölte, hogy egyes észak-amerikai gyáraiban korlátozta vagy felfüggesztette a termelést, miután Peking megakadályozta a Nexperiát abban, hogy a kínai gyáraiból exportáljon – írja a Bloomberg.

A Honda ezen felül arra is rámutatott, hogy az elektromos járművek iránti kereslet globális visszaesése is negatívan érinti. A vállalat most arra számít, hogy az elektromos járművek aránya globális értékesítésében a korábbi 30 százalékos célról 20 százalékra csökken.

Ez összhangban áll a vállalat korábbi figyelmeztetéseivel, miszerint visszafogja a beruházási terveit, és alacsonyabb elektromos jármű értékesítési célokat vár, főként miután megszűnt az adókedvezmény az Egyesült Államokban. Emellett Donald Trump autó- és alkatrészimport kivetett vámjai is rontották a kilátásokat.