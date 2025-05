Drasztikus lépésekre kényszerülhet Oroszország a meredeken zuhanó olajárak miatt, információk szerint a költségvetés egyik kulcsfontosságú eleméhez is hozzá kell nyúlni.

A keddi kereskedésben az északi-tengeri Brent kőolajtípus ára hordónként 61,5 dollár körül mozgott, az Urals típus pedig kétéves mélyponton van (rubelben): hordónként a 4000 rubeles szint alá esett, ez a keddi árfolyam alapján 49,6 dollárnak felel meg. Ami nagyon sokkal, 40 százalékkal alacsonyabb szint, mint ami a 2025-ös költségvetési törvényben szerepel: ez eredetileg 6726 rubel volt, de már egyszer módosítani kellett lefelé, 5281 rubelre.

Az orosz költségvetés nagyjából egyharmadát teszik ki a különféle energiahordozók értékesítéséből származó bevételek, a drasztikus áresés miatt viszont már a büdzsé fő sarokszámaihoz is hozzá kellett nyúlni, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a GDP nem 0,5 százalékára rúg majd az idei hiány, hanem 1,7 százaléka lesz.

A büdzsé teljes energiahordozó eladásokból származó bevétele pedig 24 százalékkal lehet alacsonyabb a tervezettnél. Közben a kiadási oldalon villámgyorsan ég a pénz, a negyedik éve tartó ukrajnai háború miatt az idei hadi kiadások már a GDP 6,3 százalékát emészthetik fel. Nem véletlen, hogy máris megjelentek elemzői vélemények, hogy a költségvetési egyensúly visszaállítása érdekében nem marad más eszköz, mint az adóemelés, a szociális kiadások csökkentése, a hitelfelvétel, vagy a védelmi kiadásokon kell spórolni.

Kevesebb jut a jóléti alapba

De az is reális forgatókönyv, amiről a Bloomberg írt kedden: információjuk szerint a jelenlegi 60 dollárról 50 dollárra viszik le azt a limitet, amely feletti olajárak esetén a pluszbevételeket a nemzeti jóléti alapba csoportosítják. Ez a szabály régóta érvényben van, egyfajta biztosítékul szolgál a csökkenő olajárak ellen, a hatvan dollár feletti értékesítésből származó pluszpénz ide kerül, ebből a tartalékból pedig kompenzálni lehet a költségvetést, ha az árak alacsonyabbak.

A Bloomberg szerint a tervezett lépés egyértelműen arra utal, hogy az orosz kormány a globális nyersolajárak tartósan alacsony szintjével kalkulál és egyhamar nem számít jelentős fellendülésre.

Donald Trump egy nappal korábban (hétfőn) arról beszélt, hogy a meredek olajáresés láttán nőhet az esélye az ukrajnai háború tárgyalásos rendezésének.

Új ütemterv érkezik, jöhet a leválás az orosz gázról is?

Közben az Európai Bizottság kedden egy új tervet fog bemutatni, amely újabb csapást jelenthet az orosz költségvetésnek, nem is elsősorban a nyersolaj, hanem a földgáz értékesítéseket érintve. "Annak ellenére, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség, tavaly a földgázimportunk 19 százaléka még mindig Oroszországból származott" – sajnálkozott Dan Jorgensen, az EU energetikai felelőse, aki szerint mindez kiteszi az EU országait a gazdasági zsarolhatóságnak, emellett pedig beszélyezteti az ellátásbiztonságot.

Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy a Bizottság terve – amely 2027 végéig engedné csak az orosz földgáz és LNG importját, utána be lenne tiltva – hatalmas sikert arat a tagállamok közt. Mint arról a Politicónak Maria Shagina, az International Institute for Strategic Studies szankciós szakértője beszélt, számos ország aggódik a versenyképesség romlása és az iparvállalatok elszálló energiaköltségei miatt, ezért sokan a közelgő békeszerződés reményében ismét az olcsó orosz energia felé kacsingatnak. Az ütemterv egyébként nem kizárólag a földgázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőanyagokra is vonatkozna.

Mérleg: 200 milliárd eurót költött az EU orosz energiaimportra

2022 óta az EU néhány országnak kivételt biztosítva betiltotta az orosz nyersolaj importot és korlátozta a földgázszállításokat. De a háború kezdete óta mégis 200 milliárd eurót csak elköltöttek az EU-s országok orosz energiahordozókra, aminek a felét tehették ki a gázvásárlások. Sőt a cseppfolyós gáz importja még nőtt is az elmúlt hónapokban, a Bizottság szerint ezt azonban mindenképp meg kell fordítani, főleg úgy, hogy elérhető az alternatíva, például az amerikai beszállítóktól.