A pénzügyminiszter azt is kérte, hogy fokozottan lépjenek fel a szankciók kijátszásával szemben, annak érdekében, hogy a lehetséges büntetéseket elkerüljék, amelyek önmagában is elvágnák a hozzáférést a dollárhoz.

Yellen a bankárokkal folytatott beszélgetése során azt is elmondta, hogy minisztériumának új felhatalmazása, miszerint a bankok másodlagos szankciókkal sújthatók orosz katonai vonatkozású tranzakciók támogatása esetén, segített az orosz erőfeszítéseket meghiúsítani. Ennek részkeént Oroszország olyan árukat akart beszerezni, amelyek a háború miatt váltak szükségessé a számára.

Janet Yellen arra is felszólította a vezetőket, hogy ellenőrizzék a szankciók betartását a bankok külföldi fiókjaiban és leányvállalatiban is, és kérjék meg erre a külföldi levelező banki ügyfeleket is – írja a Reuters.

Az tárcavezető figyelmeztetése nem sokkal azt követően hangzott el, hogy az amerikai pénzügyminisztériumnak sikerült nyomást gyakorolnia az osztrák Raiffeisen Bankra, hogy szabaduljon meg az egyik orosz mágnás ügylettől.

A hitelezőt több mint két éve, az ukrajnai háború kitörése óta érnek bírálatok a Moszkvához fűződő kapcsolatai miatt. A nyomásgyakorlás miatt világossá vált, hogy Washington hajlandó felelősségre vonni az európai bankokat az oroszországi kapcsolatok miatt.

Janet Yellen kifejtette, az orosz szankciókat leginkább az Egyesült Arab Emírségeken, Kínán, valamint Törökországon keresztül játsszák ki, ugyanakkor leszögezte, hogy minisztériuma ezek megzavarásán dolgozik.