Még ez is bele fog számítani a hitelképességbe

Ősztől az egyik legnagyobb amerikai hitelminősítő beépíti a buy now pay later típusú konstrukciókat a hitelképességi pontszámításba, ami jelentősen átalakíthatja a hitelbírálati gyakorlatot. A digitális BNPL-megoldások különösen a fiatalabb generációk körében népszerűek, de túlzott használatuk nagy kockázatokat rejt. A halasztott fizetési technológia már itthon is elérhető, de sokan szkeptikusak.