A munkavállalók jó munkahelyi közérzete ma már nem csupán egy trend vagy egy hangzatos hívószó, hanem a hatékony és fenntartható cégkultúra alapja. A fogalom nemcsak a dolgozók fizikai egészségére, hanem mentális, érzelmi és szociális állapotára is vonatkozik, ami hozzájárul a vállalatok hosszútávú sikeréhez. A HR Fest Health felmérése szerint 38 százalékkal elkötelezettebbek azok a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy munkaadójuk törődik az egészségükkel és a jóllétükkel. Ezen a szemléleten alapul a K&H Bank saját, 5 pilléres wellbeing programja is, amelyet a munkahelyi elégedettség, motiváció és produktivitás növelésére hoztak létre – írta csütörtöki közleményében a pénzintézet.

Kifejtették, a munkahelyi jóllét kialakítása összetett és holisztikus megközelítést igényel, hisz nem csupán fizikai egészséget vagy boldogságot jelent, hanem egy olyan kollektív közérzetet, ami magába foglalja a munkával kapcsolatos elégedettséget, motivációt és a proaktivitást is. A wellbeing programok sikere a vezetők és az alkalmazottak közötti folyamatos párbeszéden alapul, amelyre a K&H nagy hangsúlyt fektet.

A munkahelyi wellbeing programok akkor válhatnak igazán sikeressé, ha integráltan illeszkednek a vállalat kultúrájába és üzleti stratégiájába



– mondta Medvey Leila, a K&H HR igazgatója. Hozzátette: a siker kulcsát az igények alapos felmérésében és a programok folyamatos értékelésében látja. A komplex megközelítéssel, amely a fizikai jóllét mellett a mentális és szociális tényezőkre is fókuszál, növelni lehet a dolgozók elégedettségét, ami jelentősen hozzáad a vállalat versenyképességéhez. A K&H wellbeing stratégiáját úgy dolgoztuk ki, hogy a programban a vállalat értékei mellett a munkavállalók hangja is megjelenjen.”

5 pillér a munkavállalók testi-lelki jóllétéért

A K&H wellbeing stratégiája öt pilléren alapszik:

a mentális,

pénzügyi,

fizikai,

szociális és

az intellektuális jólléten.

A mentális jóllét érdekében a pénzintézet működtet egy segélyhívó számot, ami 0-24 órában a munkatársak rendelkezésére áll.

Ez fontos eszköze a stresszkezelésnek és a kiégés megelőzésének.

A jó fizikai közérzethez egészéges munkakörnyezetet és megfelelő munkahelyi körülményeket alakítottak ki: a munkavállalók például irodai gerinctornát és masszázst vehetnek igénybe, valamint rendelkezésükre állnak pihenőszobák, álló munkaállomások és szobabiciklik is. Emellett pilates és jóga órákba is bekapcsolódhatnak, akár online is, ha a kolléga nem a székházban dolgozik vagy home office-ban van.

Noha a Covid-19 járvány után a munkaadók fokozatosan leépítették az otthoni munkavégzés lehetőségét, a K&H Bank továbbra is biztosítja ezt munkatársainak, miközben ösztönző programokkal segíti a személyes kapcsolatok ápolását az ország különböző részein dolgozók között.

„Wellbeing programunkkal a munkavállalóink élethelyzeteire reagálunk, hogy valódi támogatást kapjanak tőlünk. Hogy csak egy példát említsek, épp most szervezünk egy előadást, amelyben egy alvásszakértő magyarázza majd el az alvás minőségének fontosságát, ami közvetlen hatással van a fizikai és mentális egészségre, a teljesítményre és a koncentrációra. Nagyon odafigyelünk arra is, hogy a hasznos tudáshoz mindenki könnyen és komfortosan hozzáférjen. Ezt az előadást például online is elérhetővé tesszük, illetve rögzítjük is, hogy kollégáink saját tempójukban és időbeosztásukhoz igazítva nézhessék meg.

Hiszünk abban, hogy a munkavállalók igényeire reflektáló, hiteles és releváns dolgozói programok nemcsak az elégedettségüket növelik, hanem a vállalat hosszú távú sikerességét is erősítik”

– tette hozzá a szakember.