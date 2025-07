Németország három legnépszerűbb sörmárkája közül kettőnél már bejelentették, hogy nagyobb áremelkedés várható idén ősszel – a drágulás minden bizonnyal begyűrűzik majd a magyar piacra is, és várhatóan más gyártók is követik a trendet. Trónfosztó lett az alkoholmentes változat, és az is kiderült, melyik a legjobb belőle.A részletekről ITT írtunk bővebben.