A Mind-Diák Szövetkezet friss adatai szerint a 2025-ös szezonban az átlagos órabér bruttó 2000 forint körül alakul, ám a legjobban fizető – jellemzően gyakornoki – pozíciókban 3000 forintot meghaladó órabér is elérhető. A legnépszerűbb nyári munkák között a fagyi- és bárpultos, a gyorséttermi kisegítő, valamint a pénztáros, árufeltöltő és a promóter feladatkörök állnak.

A közlemény szerint az idei nyári szezonban az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 1700 és 2500 forint között alakulnak. A minimum továbbra is a mindenkori minimál órabérhez igazodik: ez bruttó 1 672 forint, középfokú végzettséget, érettségit igénylő munkák esetén pedig 2005 forint per óra. Ugyanakkor ennek a többszörösét is megkereshetik a diákok, ha például jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkeznek.

Idén júliustól tovább szigorítják az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) szabályait.

Idén február 1-jétől jelentősen emelkedtek az idényjellegű és alkalmi munkák közterhei, előbbi esetében 69 százalékkal, utóbbinál pedig 63 százalékkal nőtt a napi közteher mértéke. A mezőgazdasági, élelmiszeripari, termelési és logisztikai ágazatokban rendre jelentkezik kapacitáshiány, amelyeket eddig szívesen pótoltak a cégek diákmunkaerővel.

A nyár közepétől azonban tovább szigorítják az EFO szabályait, mivel ennek keretében, ilyen formában a munkavállaló évente legfeljebb 120 napot dolgozhat, attól függetlenül, hogy hány különböző munkaadó foglalkoztatja.