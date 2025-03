Hátul kullogunk – rettenetes helyzetben vannak a női vállalkozók itthon

A Világbank adatai szerint 134 évre lenne szükség a nemek közti teljes egyenlőség eléréshez, Magyarország az utolsó előtti helyen áll Európában. Nemcsak a nemek közötti arány miatt fontos, hiszen a gazdasági növekedést is támogathatják a nők. Már lehet jelentkezni a Visa She’s Next pályázatára, ahol a nyeremény mellett vállalkozásfejlesztési mentorálásban is részesülnek a díjazottak. Az MBH és az OTP különdíjakat is felajánlott idén.