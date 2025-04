Vizsgáljuk, mely termékre terjeszthetjük ki az árréscsökkentést az élelmiszereken kívül – jelentette ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában.

Az NGM élén álló tárcavezető az árrésstop kapcsán felsorolta:

„Volt róla szó, hogy kiterjesztésre kerülhet az árréscsökkentés.

Ugye az élelmiszer után a nem élelmiszerekre is szeretnénk kiterjeszteni az árréscsökkentést. Vizsgáljuk ennek a lehetőségét. Itt háztartási cikkekre, pipere cikkekre lehet gondolni. Ezek a termékek is jelentősen befolyásolják az inflációt, és az elmúlt időszak áremelkedésében igencsak ludasak voltak. Akár 30 százalék fölötti árrések is vannak”.

A kormánypárti politikus úgy folytatta:

Milyen konkrét termékekről beszélünk?

„Mosószerről, mosogatószerről, tusfürdőről, babaápolási termékekről, pelenkáról lehet beszélni. A mindennapokban felhasznált termékekről van szó. Nemcsak a termékkör lesz kibővítve, hanem az érintett boltoknak a köre is. Itt most jönnek a drogéria üzletek is, például a dm, a Müller, a Rossmann. Tehát minden olyan bolt, amely alapvetően háztartási cikkeket is árul, illetve csak azt árul.

Ezek a boltok is bele fognak esni az árréscsökkentés hatálya alá”

– jelezte Nagy Márton.