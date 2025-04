10:09

Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a hagyományos üzletágaikban Közép-Kelet-Európában nagyvállalattá tudtak válni, a 2000-es évek az európai ipar fénykora volt. Az előző

évtized végén kapott ez egy gellert, amikor elkezdett mindenki bezárkózni, majd jött a Covid, ezzel véget ért ez az aranykor. Visszatértünk egy imperialista logikához a szabadkereskedelem helyett.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az alkalmazkodóképesség kiemelten fontos, de egy valamihez nem lehet alkalmazkodni: a teljes lezáráshoz és tilalomhoz.

A szankciós rendszerben így a Mol az észszerűségért küzd a fenntartható energiaellátásért.

Versenyképesek a keleti energiahordozók, az LNG-re való átállás olyan költségekkel járna, amely óriási

nyomort hozna, ezért egy graduális átmenetet próbálnak megvalósítani. Aki nem növekszik azt előbb-utóbb felvásárolják vagy lenyelik. Az OPEC nem jó, mert torzítja a versenyt a kartell, de a világ nem feltétlenül igazságos. A profitot visszaforgatják a fejlesztésbe és a növekedésbe.

9:58

A járvány és a háború is érzékenyen érintette a Richtert, kiemelt feladat volt, hogy a magyar betegek hozzá tudjanak jutni a gyógyszerekhez. A háború kapcsán pedig a szankciók jelentenek komoly kihívást, hangsúlyozta a Richter vezére az Economx konferenciáján, a Money Talks' 2025-ön.

Felhívta a figyelmet, a Richter egyébként is egy átmenetben volt, egy menedzserváltás közepén, az életük maga volt a változás.



9:54

Orbán Gábor arról beszélt, hogy régiós cégként maradtak meg azok fejében, akik nem követték az elmúlt években a fejleményeket. 50 országban van a Richter,

de 100 országban lehet kapni a termékeiket a partneri együttműködéseken keresztül.

Kényszer miatt mennek külföldre, mivel Magyarország kicsi, szorít a piac. Segít a tőzsdei jelenlét, mert így nem kell magyarázni, hogy pontosan kik is ők.

l Bacsa György, a MOL ügyvezetőjének és Orbán Gábor, a Ricther vezérigazgatójának kerekasztala. Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

9:50

„Az elmúlt két hétben felgyorsult a világ, az elmúlt öt év csak felkészülés volt erre" - ezzel a felütéssel kezdődött el Bacsa György, a MOL ügyvezetőjének és Orbán Gábor, a Ricther vezérigazgatójának kerekasztala.

9.45

Felidézte, hogy 50 milliárd a euró hitelt vennénk fel uniós szinten Ukrajna támogatására, illetve további 150 milliárd euró hitelt védelmi célokra, ezért a 2025-ös éves költségvetésében, a kamatkiadások után 4, 2026-ban 6,5 milliárd eurót kell már fizetni, 2028-ban pedig az éves költségvetés 20 százalékát kamat- és hitelköltségek viszik el.

9:40

Arra is figyelmeztetett, hogy az új hét éves költségvetési időszak alaposan megváltozik, a főösszeg és a finanszírozható területek szempontjából is; így például a kohéziós és agrárpénzek a teljes keret felét teszik ki, szemben a korábbi kétharmaddal. Arról is beszélt Bóka János, hogy a Next Generation révén 807 milliárd eurós hitelt venne fel az EU, ami másfélszer annyi, mint ami az uniós költségvetésben szerepel.

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter mond beszédet az Economx Money Talks' 2025 rendezvényén Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

9:34

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter arra a mindenkit foglalkoztató kérdésre keresett választ az Economx Money Talks' 2025 konferencián hétfőn, hogy lesz-e uniós pénz, ha igen, mennyi, kitől és kinek. Ugyanis megállapítása szerint „a pénz beszél, kutya ugat, karaván halad, de Ali baba és a negyven rabló a közelben ólálkodik és résen kell lenni".

Elmondta azt is, hogy egy aknamezőn keresztül vezet az út az uniós forrásokhoz.

A miniszter közlése szerint politikai természetű viták miatt nem jutunk hozzá minden uniós forráshoz, ugyanakkor a hozzáférés folyamatos. Bóka János közölte, 12 milliárd euró érkezik be a kohéziós és agrártámogatásokba, ugyanakkor 9,45 milliárd euró felfüggesztés alatt van.

Bár a miniszter bizakodó, szerinte a források ütemes biztosítása kis lépésekben megvalósulhat, de ő sem vár nagy kataklizmára, nagy bejelentésre az uniós pénzekről.