Az Ipar 4.0, vagy más néven a negyedik ipari forradalom olyan megatrend, amely alapjaiban változtatja meg a gyártás világát. Az adatalapú gyártás révén a vállalatok új szintre emelhetik hatékonyságukat, pontosságukat és versenyképességüket.

Turbó tempóban tolhatja a növekedést

Ez a jelenség a technológiai fejlődés új szintjét jelenti, amely az automatizáció, az adatgyűjtés és -elemzés, a mesterséges intelligencia (AI), az IoT (Internet of Things) és más innovatív megoldások integrálására épít. Egy országnak több szempontból is fontos az Ipar 4.0 elterjedése, de nézzük meg, mit is jelent ez valójában a magyar vállalatoknak és a magyar iparnak.

Versenyképesség növelése: az Ipar 4.0 lehetőséget biztosít arra, hogy az országok ipari szektorai gyorsabbá, hatékonyabbá váljanak, ami a globális versenyben előnyt biztosíthat. A fejlettebb technológiai alapú gyártás segít a költségek csökkentésében és a termelési sebesség növelésében.

Gazdasági növekedés: a digitalizáció és automatizáció révén az ipar hatékonyságának növelésével javulhat a gazdasági teljesítmény. Az új technológiák bevezetése új iparágak és munkahelyek teremtését is eredményezheti, amelyek hozzájárulnak a gazdaság diverzifikálásához.

Kép: Economx

Fenntarthatóság: az Ipar 4.0 segíthet abban, hogy a gyártás környezetbarátabbá váljon. Az okos rendszerek és az adatelemzés révén jobban optimalizálhatóak a termelési folyamatok, ami kevesebb energia- és nyersanyagfelhasználással járhat.

Munkahelyek átalakulása: bár sok hagyományos munkahely eltűnhet az automatizáció miatt, az új technológiák új szakmák, munkahelyek teremtését is lehetővé teszik, például az adatbiztonság, a robotika és az AI-fejlesztés területén.

Jobb minőségű termékek és szolgáltatások: az ipar 4.0 lehetőséget biztosít arra, hogy az ipari termelés pontosabb, személyre szabottabb és minőségibb legyen, mivel a rendszerek folyamatosan figyelik és optimalizálják a gyártási folyamatokat.

Globális trendekhez való alkalmazkodás: azok az országok, amelyek nem alkalmazzák ezeket a technológiákat, lemaradhatnak a nemzetközi piacokon. A fejlődő országoknak különösen fontos, hogy lépést tartsanak a világgal, hogy elkerüljék a technológiai lemaradást.

Összességében az Ipar 4.0 alkalmazása lehetőséget biztosít az országok számára, hogy erős gazdaságot, magas életszínvonalat és fenntartható jövőt építsenek.

Az oktatástól az élelmiszeriparig

A magyar vállalatok számára az Ipar 4.0 alkalmazása nemcsak a hazai piacon, hanem a nemzetközi színtéren is növeli a versenyképességet. A korszerű technológiák révén a magyar ipar képes lépést tartani a globális trendekkel, és magas minőségű, versenyképes termékeket előállítani.

Kép: Economx

Magyarországon is egyre több vállalat alkalmazza az egyedi gyártás technológiáját, amely lehetővé teszi, hogy a vevők igényeinek megfelelő, személyre szabott termékeket állítsanak elő. Ennek egyik lehetséges módja például a 3D nyomtatás. Ez a technológia nagymértékben segíti az innovációt, hiszen a 3D nyomtatás révé jelentősen olcsóbbá és könnyebbé válik a mintadarabok, prototípusok elkészítése.

Így kisebb, anyagi korlátokkal rendelkező vállalatok is viszonylag könnyen kísérletezhetnek új megoldásokkal.

A 3D nyomtatás alkalmazása az élelmiszeriparban is létfontássgú, hiszen egyedülálló textúrákat, formákat és ízeket eredményezhet. A technika a hagyományos extrúziós módszerekből alakult ki, fő koncepciója, hogy az előállított élelmiszer összetétele, textúrája, színe, alakja a felhasználó vagy megrendelő igényei szerint rugalmasan változtatható, jól szabályozható és reprodukálható legyen. Így lehetséges egyedi termékek gyártása akár az élelmiszeriparban (például tésztafélék, kekszek, húsalternatívák), akár otthon vagy éttermekben (például egyedi csokoládé, sütemények).

Az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén is fontos szerepet játszik az Ipar 4.0, hiszen az új technológiák elsajátítása és alkalmazása nélkülözhetetlen a jövő munkaerőpiacán. Magyarország számára ez egy olyan lehetőség, amely elősegíti az innovációt és a gazdasági növekedést, miközben hozzájárul a fenntartható fejlődéshez is – írja jelentésében a Magyar Nemzeti Bank.

Ezt várja az NGM az iparunktól

Az NGM a versenyképességünk kapcsán tavaly bejelentette, hogy a magyar gazdaság kulcságazatai a következők lesznek:

járműipar,

egészségipar,

élelmiszeripar,

alapanyagipar,

információs- és kommunikációs technológiák (IKT),

kreatív ipar.

Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy az iparunk fejlesztése a versenyképesség szempontjából kulcsfontosságú.

Kiemelte, hogy az egészségiparnál a célkitűzés szerint önellátóvá kell válunk, és adatvezérelt egészségügyet kell fejlesztenünk, valamint „

15-ről 30 százalékra kell emelni a magyar termékek arányát a hazai egészségügyben és régiós meghatározó szerepet kell elérni innovációval és soft protekcionizmussal.

Az élelmiszeripart illetően az NGM tervei szerint az ágazat termelékenysége az európai mezőny első felébe kerül 2030-ra.

Az alapanyagiparról (például fém- és műanyaggyártás) elmondták, hogy a fejlődést számos tényező nehezíti, például a feltörekvő piacok fenyegetése vagy a szigorodó szabályozás.

A kreatív iparban (úgy, mint szépségipar, divatipar, bútorgyártás, lakberendezés) óriási potenciált lát a minisztérium, várakozásaik szerint

2018-hoz képest 2030-ra 45 százalékkal emelkedhet ennek a szegmensnek a növekedése globálisan.

A húzóágazatnak minősülő járműiparban egyértelműen az akkumulátorgyártás és e-autó lánc került fókuszba, szeretnénk még inkább bekapcsolódni az ellátási láncba.

A versenyképességi jelentéseben az IKT kapcsán azt határozták meg, hogy 2030-ra a vállalatok által megvalósított beruházások több mint 50 százalékát az Ipar 4.0 megoldások tegyék ki, és közel 100 százalékban dolgozzuk fel az elektronikai hulladékot.