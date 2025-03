Az elmúlt hetekben számos váratlan helyzet átrajzolta a rövid távú jövőképet az orosz-ukrán háborús helyzet alakulását illetően. A közelmúltban többször is belátható távolságon belül került a helyzet javulásának reménye, azonban Donald Trump és Volodimir Zelenszkij legutóbbi találkozása nem épp szerencsés irányba mozdította előre a fejleményeket.

Ukrajna háborús helyzete hatással van természetesen a hazai gazdaság alakulására, a piaci jövőképek formálására, illetve természetesen a logisztikai szereplők várakozásaira is. A béke, de legalább egy érdemi tűzszünet javulást eredményezhetne a kereskedelemben is, a logisztikai szereplők pedig az ukrán határ közelében további potenciált láthatnának

– mondta Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

Amennyiben a helyzet javulásában számottevő előrelépés rövidesen nem történik, akkor is lehetnek azonban logisztikai fejlesztések az ország keleti felében, igaz várhatóan más intenzitással. A magyar gazdaság egyik kulcságazata ugyanis a logisztika, ennek megfelelően pedig már az elmúlt években is számos jelentős beruházást láthattunk, amelyek a logisztikát szintén érintették Kelet-Magyarországon is.

Az országhatárok közelsége mellett érdemes figyelembe venni az M3-as autópálya fejlesztését, valamint az ahhoz kapcsolódó további gyorsforgalmi útvonalak térnyerését. Ezek a Budapesttől keletre elterülő logisztikai élet fejlődésének egyik hajtómotorját adhatják. A fejlesztések ugyanis a közúti árufuvarozást és a hozzá kapcsolódó logisztikai tevékenységek teljes spektrumát támogathatják. Amennyiben jól használható gyorsforgalmi úthálózat áll rendelkezésre, az ráadásul nemcsak a belföldi, de a nemzetközi kereskedelmet szintén támogathatja.

Debrecen és Nyíregyháza együttes lakossága ugyanis önmagában meghaladja a 300 ezer főt. Amennyiben ehhez még a környező településeket is hozzávesszük, akár közel félmilliós létszámról beszélhetünk. Emellett Miskolc és környékének lakossága szintén százezres nagyságot ölel fel. Mindez önmagában pedig már akkora szám, amelyet bizonyos esetekben akár lokális logisztikai megoldásokkal, például kereskedelmi elosztó központokkal is érdemes lehet majd jobban kiszolgálni.