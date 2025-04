Negyvenhét másodpercenként érkezik egy hibabejelentés a kórházakból

Áprilisra ismét 50 milliárd forint felett van a kórházak adóssága, többek között ez is elhangzott a Magyar Kórházszövetség kongresszusán. Az is kiderült, hogy az államkincstár még mindig talál furcsa beosztásokat az intézményekben, és sok helyen még mindig papíralapon vezetik a jelenléti íveket is. A KEF pedig tavaly 341 ezer hibabejelentést regisztrált.