Továbbra is tombol az influenzajárvány Magyarországon. Az idei év ötödik hetében január 27-e és február 2-a között figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján 83 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű, és 322 600-an akut légúti fertőzés tüneteivel, utóbbi tünetekkel egy héttel korábban 295 500-an mentek orvoshoz – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adataiban.

Sokan küzdenek torokfájással, köhögéssel, lázzal, orrfolyással. Az orvosok pedig azzal szembesülnek, hogy vannak olyan készítmények, amiket már nem tudnak felírni a betegeknek, mert nem kapható a patikákban.

Jelenleg a vényköteles száraz köhögést csökkentő gyógyszerekből van hiány, a háziorvosok sokszor felnőtteknek gyerekszirupot írnak fel

– mondta Keczéry Attila, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, a napokban a MOK sajtótájékoztatóján, erről itt írtunk bővebben.

A háziorvos szerint a gyerekgyógyszerből naponta egy fél üveget kell meginnia egy felnőttnek. Keczéry Attila azt mondta: van olyan készítmény már egy éve hiánycikk, és van olyan, amelyik most a járvány alatt fogyott el. Az okokat pontosan nem tudják, hogy miért hiánytermékek a patikákban ezek a vényköteles gyógyszerek.

Az Európai Orvosok Állandó Bizottságában a MOK tölti be az egyik alelnöki feladatot, és most ismerkednek a gyógyszerügyi portfólióval, mondta Álmos Péter, a MOK elnöke. Már látszik, hogy egy globális ellátási problémáról van szó. Bizonyos alapanyagokat egy gyógyszergyártó állít elő világszinten és a készítményeket kis haszonnal értékesítik. Amikor az adott gyógyszer bekerül Európába, akkor az, hogy az európai piacon hogy oszlik el a termék, az attól is függ, hogy az országok mennyit fizetnek a készítményért.

Magyarországon egy sikeres vaklicit rendszer van, de amikor kevés a gyógyszer, akkor a cégek ott fogják eladni a termékeiket, ahol többet kapnak érte, vagyis visszaüt a vaklicit rendszer, fogalmazott a MOK elnöke. Példaként említette, hogy ezért vannak ellátási gondok a nyugtatók, az epilepszia gyógyszerek, antidepresszánsok terén is.

A gyermekek között van a legtöbb beteg

A friss járványadatokban azt írja az NNGYK 100 ezer lakosból 871 beteg kereste fel orvosát influenzás panaszokkal és 3 360 beteg pedig akut légúti fertőzés miatt kért segítséget az háziorvosától.

Korcsoport szerint akut légúti fertőzéssel orvos forduló betegek:

49,4 százaléka 0-14 éves gyermek volt;

25,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt;

17,7 százaléka 35-59 éves;

7,7 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.



Korcsoport szerint az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz forduló betegek:

46,1 százaléka 0-14 éves gyermek;

25,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt;

17,7 százaléka 35-59 éves;

7,7 százaléka pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az ötödik héten tizenhét közigazgatási területen nőtt, három közigazgatási területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva.

A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Tolna (1 326), Veszprém (1 303) és Somogy (1 281) vármegyében volt a legmagasabb, Zala (448), Komárom-Esztergom (624) és Csongrád-Csanád (604) vármegyében a legalacsonyabb.

Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket valamennyi területen diagnosztizáltak. Az influenzajárvány 25 óvodát, 20 általános iskolát és egy középiskolát érintett.