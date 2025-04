Magyarországon március utolsó napján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 23 366-an várnak valamilyen protézis műtétre.

Az egészségbiztosító április 1-től új várólista-protokoll szabályokat alkalmaz a térd-és csípőprotézisre váró betegeknél. A NEAK azt írta lapunknak küldött válaszaiban, hogy a cél a pandémia előtti vagyis a 2019-es évi kedvező várakozási idők elérése. Akkor az összes várólistán 28 ezer beteg volt, idén március elején pedig 32 300 beteg várt valamilyen műtéti beavatkozásra 60 napon túl a hazai államilag finanszírozott ellátórendszerben.

Kiss Zsolt, a NEAK főigazgatója többször is hangsúlyozta, hogy tavaly a várólistákra szánt forrás 40 százalékát nem használták fel a kórházak, erről itt írtunk bővebben. Ezért változásra van szükség.

Megjelent az új protokoll

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a napokban tette nyilvánossá a csípő-és térdprotézis műtétek friss protokollját. A 29 oldalas közlemény szerint a meghatározott szakmai kritériumokat az egészségügyi szolgáltatóknak a betegek várólistán történő regisztrálása során kell alkalmazni, amit az egészségbiztosító ellenőrizni fog, hogy ezeket az elvárásokat betartják-e az intézmények.

Vannak kontraindikációk vagyis ellenjavallatok a műtéti várólistára felkerülés esetén, például ha valaki túlsúlyos, a testtömegindexe 35-40 felett van.

Magyarországon az egészségbiztosító adatai szerint jelenleg 8129 beteg vár csípőprotézis műtétre 60 napon túl. Március elején 7784 beteg várt, csípőműtétre. Az átlagos tényleges várakozási idő a betegek számára az elmúlt hat hónapban jellemzően 122 nap volt, ez derül ki a NEAK adatbázisából. Azonban országszerte más és más hosszúságúak a várólisták. Például Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban 289 napot kellett várni a betegeknek az elmúlt fél évben, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban pedig 258 napot. A legkevesebbet 40 napot a Észak-budai Szent János Centrumkórházban kellett türelmesnek lenni a csípőfájdalommal élő betegeknek, a János kórházban 223 beteg várakozik, és a tárgyhónapot megelőző fél évben 225 beteget műtöttek meg.

A térdprotézis várólista adatok szerint március végén 15 237-en állnak sorba a műtők ajtajában, itt az átlagos tényleges várakozási idő a megelőző hat hónapban 262 nap volt. Március elején egyébkén a térdprotézis várólistán 14 784 beteg volt, vagyis egy hónap alatt 453 beteggel van több a várólistán.

A március végi adatok szerint a térdműtétek esetében sokkal tovább kell várni a betegeknek, mint a csípőprotézis műtétek esetén. Például a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban az elmúlt fél évben 700 napnál is hosszabb volt a várakozási idő. A kaposvári kórházban jelenleg is 724 beteg áll sorban a műtők előtt. A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban 525 napig kellett türelmesen várni a betegeknek. A Semmelweis Egyetemi Klinikai Központban is jelenleg közel 600 beteg vár térdprotézisre.

Az új várólista-protokoll az egészségügyi ellátásra szóló igényre, az ellátás lehetséges sorrendjére vonatkozóan olyan szakmai kritériumokat határoz meg, amelyek bizonyítottan összefüggnek, írja a NEAK.

Ilyen többek között:

az ellátási igényre való jogosultság megállapítása;

az ellátás várható eredménye;

az érintett betegek beavatkozás nélkül várható állapotváltozása;

és az ellátási prioritás is.

A NEAK lapunknak azt válaszolta, hogy reményeik szerint a várólista-protokollok egyértelmű útmutatást adnak a várólista kezelésben dolgozó szakorvosok, és a szakszemélyzet részére annak érdekében, hogy konzisztens, szabványos, szakmai alapú, a betegeket támogató, transzparens szemléletben tegyék lehetővé az ellátás igénybevételét, ütemezését.

Közel 40 milliárd forint jutott várólisták csökkentésére

Az egészségbiztosító szerint a várólista-protokollok célja, hogy Magyarországon a várólista vezetésre kötelezett ellátások körében az ellátásban egységes szabályozás, ezt követően egységes gyakorlat alakuljon ki az ellátások egyenlő hozzáférhetősége érdekében, a sorrendiség és a szakmai prioritások meghatározásával, a hazai és nemzetközi szakmai ajánlások figyelembevételével mind a várólistákra történő felvételkor, mind a várakozás időtartama alatt.

Az egészségügyi kormányzat, azért hogy a várólisták csökkenjenek, a koronavírus világjárvány alatt, valamint az azt követő időszakban összesen 39,7 milliárd forintot fordított célzottan a várólisták csökkentésére, közölte lapunkkal az állami egészségbiztosító.

A NEAK válaszai szerint 2024-ben Magyarországon 14 311 darab csípőprotézis és 9 542 darab térdprotézis műtétet végeztek a közfinanszírozott állami ellátásban.