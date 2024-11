Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány konferenciáján azt is elárulták, hogy a Digitális Állampolgárság Program applikáción hamarosan lehetővé válik a közműszolgáltatások elektronikus számláinak, valamint a vásárolt termékek garanciajegyeinek a tárolása is. Jövőre már külföldön is azonnal látni fogják az egészségügyi adatainkat, ha ellátásra szorulunk.A részletekről ITT írtunk bővebben.