Szinte a teljes magyar médián végigfutott az a hír, hogy megszűnik az Ügyfélkapu. Ezzel párhuzamosan jött az az információ is, hogy a szeptember elejétől induló Digitális Állampolgárság Program (DÁP) miatt köszönünk el a digitális ügyintézés legfontosabb platformjától. Azonban most kiderült, ez nem igaz.

Mi a valóság?

A törvény egyértelműen kimondja, hogy a kormánynak kutya kötelessége biztosítani egy elektronikus kézbesítési szolgáltatást, a ahová a hivatalos leveleinket kapjuk, ez a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ), illetve a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) tárhelye.

A Telex azt írja terjedelmes cikkében, hogy

a DÁP-nak lesz egy ePosta nevű szolgáltatása, amely teljesebb körű levelezőszolgáltatást fog nyújtani,

gyakorlatilag a mostani, csak levelek fogadására alkalmas tárhely és a levélírásra használható ePapír egyesítése és modernizált változata lesz. Ez a szolgáltatás pediga tervek szerint legkésőbb 2026. január 1-jén indul.

Emiatt pedig

a magyar kormány 2025. december 31-ig köteles biztosítani a BKSZ és a KÜNY-tárhely működését

– ezt bizonyítja, hogy a tárhelyre mutató link jelenleg is megtalálható a DÁP applikációban.

A törvény 46. § (4)-es paragrafusa szerint tehát valójában az Ügyfélkapu+ nem szűnik meg, aki nem óhajtja a DÁP appot használni, az a továbbiakban is elérheti majd Ügyfélkapu+-szal is az állami online szolgáltatásokat, illetve a magyar ügyeiket intéző külföldiek is az Ügyfélkapu+-t fogják tudni használni, hiszen ők a DÁP-ba nem is regisztrálhatnak.

Miből jött a félreértés?

A téves információk a Szabad Európa egyik cikkéből eredetezhetőek. A lap azt írta,

„egy kormányzati szerv minden alkalmazottjának le kell töltenie október 15-ig a telefonjára a Digitális Állampolgárság alkalmazását. Úgy tudjuk, ez a helyzet máshol, például a minisztériumokban is. Egy másik dokumentumban arról írnak, hogy hamarosan már csak ezzel az alkalmazással lehet majd elektronikus ügyeket intézni, amiből az Ügyfélkapu teljes megszüntetésének szándéka következik a kormány részéről.”

A portál cikkében továbbá az is olvasható, hogy „ezt a tárhelyet „hamarosan csak a DÁP-on keresztül fogja tudni elérni” minden érintett, és aki nem rendelkezik ilyennel, már nem felel meg a törvénynek. Ez viszont arra utal, hogy „hamarosan” nem csak az Ügyfélkapu válik elérhetetlenné, de az Ügyfélkapu+ is megszűnik.”