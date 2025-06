A Telekom az elsők között jelentette be, hogy DÁP-kompatibilissé tette saját ügyfélfiók-rendszerét. A HVG beszámolója alapján a cég arra kéri ügyfeleit, hogy az új azonosítási módot először a telekom.hu oldalon próbálják ki, ahol egy egyszeri rövid regisztrációs folyamaton kell átesni. Ezután már jelszó és felhasználónév nélkül is be lehet lépni – akár mobilról is.

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) lehetővé teszi, hogy a felhasználók a Digitális Állampolgár mobilalkalmazással lépjenek be a különböző cégek online ügyintézési felületeire. Nem szükséges külön regisztráció vagy személyes adategyeztetés – a bejelentkezés egyetlen mozdulattal, a telefonról is elvégezhető.

A DÁP-azonosítással történő belépés új funkciókat is megnyit: például a felhasználók online módosíthatják személyes adataikat.

A Digitális Magyarország Ügynökség tájékoztatása szerint a következő hónapokban egyre több szolgáltató csatlakozik a programhoz. Jelenleg 125 piaci szereplő – köztük pénzügyi, telekommunikációs és közműcég – dolgozik a rendszer integrálásán.