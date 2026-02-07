Csak szombat reggel engedték a nyilvánosság elé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon, nagy horderejű nyilatkozatát, amit az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások csütörtöki, Abu-Dzabiban zárult második fordulója után tett.
Közölte: az USA stílust váltott és immár
kőkemény ultimátumot adott a feleknek, hogy végső megállapodásra jussanak júniusig
Oroszország agresszív háborújának befejezéséről.
Ezen időkereten belül Donald Trump amerikai elnök kormánya erős nyomást fog gyakorolni mindkét félre a konfliktusban – mondta Zelenszkij. Kiemelte: az amerikai tárgyalók bejelentették, hogy mindent meg akarnak tenni júniusig, és világos ütemtervet követelnek – idézi a Welt a friss sajtóhírt, megjegyezve, hogy Miamiban folytatódik az egyeztetés.
Már márciusban születhet megállapodás
A Reuters exkluzív értesülései szerint viszont az Egyesült Államok és Ukrajna közötti ütemterv egy tavaszi népszavazást is tartalmaz.
Eszerint több bennfentes forrás állítja: Trumpék célja
egy márciusi békemegállapodás, amelyet májusban népszavazás és választások követnének Ukrajnában,
ahol új parlamentről és új elnökről döntenének. Ehhez Zelenszkij tűzszünetet akar a kampány alatt a népszavazás integritásának védelme érdekében, bár szerinte a Kreml már arra készül, hogy megszegje a harcok beszüntetésére vonatkozó ígéretét.
Mindenesetre az amerikai tárgyalócsoport, élén Steve Witkoff különmegbízottal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel, mindenképpen a gyorsaságra törekszik. Ennek oka pedig az a tény, hogy az amerikai elnök hamarosan a belpolitikai kérdésekre fog összpontosítani a novemberi kongresszusi választások fényében, ezért aggodalmukat fejezték ki, hogy az idő előrehaladtával elveszíti érdeklődését az európai ügyek iránt.
Trump szerint végre történhet valami
Ugyanakkor akadnak, akik szerint ez bravúros megoldás lenne, mivel a jelenlegi hadiállapot tiltja a választásokat, amit logisztikailag is nehéz és drága lenne ilyen rövid idő alatt megszervezni, bár ehhez csak jogszabályt kell módosítani.
Azonban a kulcsfontosságú vitás pontokban még mindig távol állnak a felek.
Mint ismert, Oroszország a teljes Donbász-régió feletti ellenőrzést követeli, de Kijev ezt elutasítja. Emellett a megszállt zaporizzsjei atomerőmű jövője is fontos kérdés. Az USA igénye szerint az erőművet a jövőben Washington ellenőrizné és osztana szét áramot Oroszország és Ukrajna között, ám ehhez Moszkva is ragaszkodna.
Ezzel együtt itteni idő szerint péntek éjszaka Donald Trump már – részletek nélkül – belengette a fehérházi sajtónak, hogy
„nagyon, nagyon jó tárgyalások folynak, valami történhet végre”.
Túlkapás az AI-videóval: az elnök nem kér bocsánatotDonald Trump elítéli, de nem kér bocsánatot a videóért, amelyben Obamáékat majomként ábrázolják – közölte a Reuters arról a nagy felháborodást kiváltó, mesterséges intelligencia által készített felvételről, amit az elnök a Trump Truth közösségi oldalán csütörtök késő este osztott meg, és amin Barack Obama volt demokrata elnököt és Michelle Obama korábbi first ladyt majmokként ábrázolták. Az egyperces videó gyors, mindkét pártot érintő kritikát váltott ki az afrikai származású emberek dehumanizálása miatt, amit a Fehér Ház először pénteken megvédett, majd 12 órával a megjelenése után törölt. A videó felerősítette azokat a hamis állításokat, miszerint Trump 2020-as választási vereségét csalás okozta – írják. Az elnök állítása szerint nem is látta a teljes videót, amit egy fehérházi segédje tett közzé, és szerinte nem is nézi végig mindenki a videót, aminek csak az utolsó jeleneteinél szerepel a rasszista megjelenítés. Nem hibáztam – jelentette ki Donald Trump.
