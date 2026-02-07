Csak szombat reggel engedték a nyilvánosság elé Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon, nagy horderejű nyilatkozatát, amit az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások csütörtöki, Abu-Dzabiban zárult második fordulója után tett.

Közölte: az USA stílust váltott és immár

kőkemény ultimátumot adott a feleknek, hogy végső megállapodásra jussanak júniusig

Oroszország agresszív háborújának befejezéséről.

Ezen időkereten belül Donald Trump amerikai elnök kormánya erős nyomást fog gyakorolni mindkét félre a konfliktusban – mondta Zelenszkij. Kiemelte: az amerikai tárgyalók bejelentették, hogy mindent meg akarnak tenni júniusig, és világos ütemtervet követelnek – idézi a Welt a friss sajtóhírt, megjegyezve, hogy Miamiban folytatódik az egyeztetés.

Már márciusban születhet megállapodás

A Reuters exkluzív értesülései szerint viszont az Egyesült Államok és Ukrajna közötti ütemterv egy tavaszi népszavazást is tartalmaz.

Eszerint több bennfentes forrás állítja: Trumpék célja

egy márciusi békemegállapodás, amelyet májusban népszavazás és választások követnének Ukrajnában,

ahol új parlamentről és új elnökről döntenének. Ehhez Zelenszkij tűzszünetet akar a kampány alatt a népszavazás integritásának védelme érdekében, bár szerinte a Kreml már arra készül, hogy megszegje a harcok beszüntetésére vonatkozó ígéretét.

Mindenesetre az amerikai tárgyalócsoport, élén Steve Witkoff különmegbízottal és az elnök vejével, Jared Kushnerrel, mindenképpen a gyorsaságra törekszik. Ennek oka pedig az a tény, hogy az amerikai elnök hamarosan a belpolitikai kérdésekre fog összpontosítani a novemberi kongresszusi választások fényében, ezért aggodalmukat fejezték ki, hogy az idő előrehaladtával elveszíti érdeklődését az európai ügyek iránt.

Trump szerint végre történhet valami

Ugyanakkor akadnak, akik szerint ez bravúros megoldás lenne, mivel a jelenlegi hadiállapot tiltja a választásokat, amit logisztikailag is nehéz és drága lenne ilyen rövid idő alatt megszervezni, bár ehhez csak jogszabályt kell módosítani.

Azonban a kulcsfontosságú vitás pontokban még mindig távol állnak a felek.

Mint ismert, Oroszország a teljes Donbász-régió feletti ellenőrzést követeli, de Kijev ezt elutasítja. Emellett a megszállt zaporizzsjei atomerőmű jövője is fontos kérdés. Az USA igénye szerint az erőművet a jövőben Washington ellenőrizné és osztana szét áramot Oroszország és Ukrajna között, ám ehhez Moszkva is ragaszkodna.

Ezzel együtt itteni idő szerint péntek éjszaka Donald Trump már – részletek nélkül – belengette a fehérházi sajtónak, hogy

„nagyon, nagyon jó tárgyalások folynak, valami történhet végre”.