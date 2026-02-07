A Hims & Hers piacra dobta a Novo Nordisk által gyártott vegyület saját változatát 49 dolláros áron, és ezzel megrengette a cég részvényeinek árfolyamát, és vitát váltott ki a lépés jogszerűségéről, amely egyben veszélyezteti a gyógyszergyártók hozamát a virágzó amerikai készpénzes fizetési piacon – írta a Reuters.

A lap első beszámolója szerint a Hims online egészségügyi cég csütörtökön megjelent tablettájával, amelyet a Novo által múlt hónapban piacra dobott tablettájához képest mintegy 100 dollárral olcsóbban kínál több millió amerikai számára, akik nem engedhetik meg maguknak a márkás terméket.

Az elemzők és a befektetők szerint Hims lépése új árnyékot vetett az egyre versenyképesebb elhízás elleni piacra, amely jelentős lefelé irányuló árnyomással néz szembe. A Novo már kedden meglepte a befektetőket azzal az előrejelzésével, hogy az idei évre akár 13 százalékos árbevétel- és nyereségcsökkenést is vár, ami közel 20 százalékos részvényesésekhez vezetett, és amit a Hims híre csak tovább súlyosbított.

Markus Manns, a Novo és a Lilly részvényeit birtokló Union Investment portfóliómenedzsere szerint a Hims tabletta piacra dobása „megkérdőjelezi a fogyasztóorientált gyógyszerek szabadalmainak értékét”.

A Novo közölte, hogy jogi lépéseket tesz érdekei védelmében.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) szintén fellépéssel fenyegetőzött az „illegális utánzatok” ellen, hogy leszorítsa Hims részvényeit és némi enyhülést kínáljon a Novonak.

Az elemzők és a befektetők szerint az sem világos azonnal, hogy a Hims képes-e tömeggyártásra, vagy hogy a verziója valóban működni fog-e.

„(Hims) csak azt próbálják bizonyítani... hogy mindenki megérdemli, hogy olcsón hozzáférhessen a fogyókúrás gyógyszerekhez” – mondta Kevin Gade, az Elly Lilly részvényeit birtokló Bahl & Gaynor portfóliómenedzsere.