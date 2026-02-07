Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy amennyiben kormányra kerülnek, legfeljebb két ciklusig lehet majd valaki miniszterelnök és országgyűlési képviselő. A Publicus Intézet a Népszava megbízásából erre kérdezett rá közvélemény-kutatásában.
Kiderült, hogy
- a fideszes szavazóknak mindössze a 11 százaléka ért egyet az ötlettel.
- az ellenzékiek 91 százaléka egyetért a felvetéssel,
- a bizonytalanok 63 százaléka is így vélekedik.
Összességében a teljes népesség
- 64 százaléka támogatja a javaslatot,
- és csak a megkérdezettek 32 százaléka ellenzi azt,
- míg 4 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.
Iskolai végzettség alapján legnagyobb mértékben a diplomások szimpatizálnak a lehetőséggel (80 százalék).
A magyar társadalom szívesen látna több fiatalt a politikában.
Ebben a kérdésben is jelentős a különbség a kormánypárti és ellenzéki szavazók véleménye között, de korántsem akkora, mint a másik témában.
- A fideszesek 72,
- az ellenzékiek 91,
- a bizonytalanok 74 százaléka – a teljes népesség 82 százaléka – tartaná fontosnak, hogy a magyar politikában az eddiginél nagyobb számban vegyenek részt a fiatalok.
Ezen az állásponton van a nyugdíjasok 90 százaléka is.
