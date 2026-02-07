Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy amennyiben kormányra kerülnek, legfeljebb két ciklusig lehet majd valaki miniszterelnök és országgyűlési képviselő. A Publicus Intézet a Népszava megbízásából erre kérdezett rá közvélemény-kutatásában.

Kiderült, hogy

a fideszes szavazóknak mindössze a 11 százaléka ért egyet az ötlettel.

az ellenzékiek 91 százaléka egyetért a felvetéssel,

a bizonytalanok 63 százaléka is így vélekedik.

Összességében a teljes népesség

64 százaléka támogatja a javaslatot,

és csak a megkérdezettek 32 százaléka ellenzi azt,

míg 4 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.

Iskolai végzettség alapján legnagyobb mértékben a diplomások szimpatizálnak a lehetőséggel (80 százalék).

A magyar társadalom szívesen látna több fiatalt a politikában.

Ebben a kérdésben is jelentős a különbség a kormánypárti és ellenzéki szavazók véleménye között, de korántsem akkora, mint a másik témában.

A fideszesek 72,

az ellenzékiek 91,

a bizonytalanok 74 százaléka – a teljes népesség 82 százaléka – tartaná fontosnak, hogy a magyar politikában az eddiginél nagyobb számban vegyenek részt a fiatalok.

Ezen az állásponton van a nyugdíjasok 90 százaléka is.