Két délkelet-lengyelországi repülőtér működését felfüggesztették az Ukrajna közelében lévő orosz területek elleni légicsapások miatt, egyelőre óvintézkedésként – közölték szombaton a lengyel hatóságok. „A katonai repülés szabad működésének biztosításának szükségességével összefüggésben a rzeszówi és lublini repülőterek ideiglenesen felfüggesztették a repülési műveleteket” – tette közzé a Lengyel Léginavigációs Szolgálat az X-en – írta a Reuters.

Mindkét város közel fekszik az ukrán határhoz, Rzeszów pedig a NATO fő fegyverszállítási központja Ukrajnában.

A lengyel fegyveres erők operatív parancsnoksága X-en közölte, hogy katonai repülőgépek sorakoztak fel egy esetleges bevetésre a lengyel légtérben.

Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, és a légtér biztosítását és védelmét célozzák, különösen a veszélyeztetett régiókkal szomszédos területeken

– közölte a hadsereg.

A FlightRadar24 járatkövető szolgáltatás az X-en közzétette, hogy a lezárás a térségben működő NATO repülőgépeket is érintette.

Az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) egy, a pilótáknak küldött közleményben közölte, hogy mindkét repülőtér megközelíthetetlen az állambiztonság garantálásával kapcsolatos katonai tevékenység miatt.

A múlt hónapban Rzeszów és Lublin egy időre ugyancsak felfüggesztette a műveleteket, de a hatóságok akkor azt mondták, hogy a katonai repülési műveletek rutinszerűek voltak, és nem volt veszély a lengyel légtérre.