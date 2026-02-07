Az Ipoly folyó vízszintjének emelkedése miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, a határátlépés Balassagyarmaton lehetséges - közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon szombaton.
A tájékoztatás szerint a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága február 7-én 10 órától lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.
A közlekedők a lezárt határátkelő helyett a balassagyarmatit használhatják - olvasható a közleményben.
