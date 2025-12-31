Már nem kell sokat várni, és rá sem fogunk ismerni a magyarországi iskolákra. Bárhogy is alakul a következő országgyűlési választások eredménye, a leendő kormányoknak azon kell gondolkoznia, mit kezdjenek a kihasználatlan iskolaépületekkel.

Már beszámoltunk arról, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) korábban megrázta a vészcsengőt, és 18 pontban foglaltak össze a kormányzat számára egy cselekvési tervet. Totyik Tamás, a PSZ elnöke ma reggel az ATV Start műsorában beszélt többek között arról, hogy a mesterséges intelligencia (MI) használata milyen mértékben alakíthatja át az oktatást, de arra is figyelmeztetett, hogy demográfiai válság kellős közepén is vagyunk. Megismételte a korábbi figyelmeztetését, a hazai élveszületések száma drasztikusan csökken, becslések szerint idén 75 ezer fő alá eshet, miközben az iskolarendszer továbbra is 110 ezer főre van tervezve.

Megnéztük a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vonatkozó adatait.

Eszerint 2025. január és november között 65913 élveszületés volt, ami önmagában is negatív rekord, hiszen 2021 hasonló időszakában 85707 volt ez a szám. Valószínűleg idén bőven 75 ezer alá esik az újszülöttek száma, hiszen 2025-ben a legmagasabb havi adat 6747 (július) újszülött volt.

Élveszületések száma (forrás: KSH):

2021. január-november: 85707 fő,

2022. január-november: 81059 fő,

2023. január-november: 78616 fő,

2024. január-november: 71182 fő,

2025. január-november: 65913 fő.

S akkor nézzük, mit jelent ez az iskolák számára.

A KSH adatai szerint így alakult a nappali tagozatban az első évfolyamosok száma:

2015/2016: 97553 fő,

2016/2017: 95391 fő,

2017/2018: 89343 fő,

2018/2019: 90990 fő,

2019/2020: 91747 fő,

2020/2021: 103475 fő,

2021/2022: 101989 fő,

2022/2023: 94342 fő,

2023/2024: 97333 fő,

2024/2025: 95476 fő.

Ha tehát abból indulunk ki, hogy idén valószínűleg alig haladja meg a 70 ezret az újszülöttek száma, akkor 7 év múlva egészen biztosan a jelenlegihez képest 20 ezerrel kevesebb kisdiák kezdi majd el a tanévet.

Jól jön majd akkor a mesterséges intelligencia, ahogy abban az államtitkár is reménykedett.