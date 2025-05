Május 10-én jelentették be, hogy a moszkvai metró a „Nagy Honvédő Háborúban” aratott szovjet győzelemnek emléket állító történelmi emlékmű helyreállítását tervezi a Taganszkaja állomáson.

A dombormű 1966-ig a Kolcevaja metróvonal Taganszkaja nevű állomásának végállomásán állt, ám a Taganszko-Krasznopreszenszkaja metróvonalra való átköltözéskor, az építkezési munkálatok során a szobor rejtélyes módon elveszett.

Az emlékművet végül archív fotók és dokumentumok alapján teljes egészében újra alkották, lemásolva az eredetit. Ugyanakkor nem mindent másoltak le teljesen, például nem reprodukálták az emlékmű eredeti anyagát és színét sem.

Alekszandr Zinovjev a szovjet építészet kutatója a Meduzának azt nyilatkozta: a Sztálin-szobor helyreállítása elsősorban ideológiai gesztus, nem pedig a történelmi építészet helyreállítása volt a cél.”

A lap megjegyzi, hogy az utóbbi években Oroszországban következetesen avattak fel különböző Sztálin-emlékműveket. Többek között 2024 decemberében Vologdában, ahol Sztálin 1909-től raboskodott: a helyszínnek ma múzeum állít emléket. 2023 februárjában pedig a volgográdi „Sztálingrádi csata” múzeumnál jelent meg Sztálin mellszobra.

