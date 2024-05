Feltámadt egy újabb szovjet autómárka, de a miniszterelnök kimondta, amit senki nem akart hallani

Nyizsnyij Novgorodban mutatták be a Volga új modelljeit, Mihail Misusztyin viszont rögtön kiszúrta, hogy kínai alkatrészeket használnak az autókhoz. Szerinte fröccsöntésre az orosz ipar is képes. Valójában ezúttal is átcímkézett kínai járművekről van szó.