ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Több ezer új autót vettek észre a kalugai régióban található egykori Volkswagen-gyár közelében lévő parkolókban. A szemfüles orosz újságíró egy rakás Audit és Toyotát is lencsevégre kapott,

szinte biztos, hogy a nyugati típusokat Kínából szállíthatták Oroszországba.

Az Autonews.ru tudósítója szerint a kocsik között vannak Volkswagen crossoverek, amelyek messziről a kínai Tyron modellnek tűnnek, Audi Q6-osok, amelyek szintén kizárólag Kínában készülnek és nem is tervezték más piacokra bevezetni őket, és bőven akad Toyota RAV4-esekből is.

Emellett kínai Avatr 11 elektromos autókra, GAC M8-as kisbuszokra és Chery Tiggo crossoverekre is felfigyeltek a lap újságírói. Minden autót vastag hóréteg borít, arról pedig semmilyen információ nincs, hogy mi lesz a későbbi sorsuk.

Az óriási parkoló természetesen jól el van zárva a kíváncsi szemek elől, a fényképeket egy közeli dombról készítették.

A Volkswagen Kaluga melletti, 2007-ben elindított gyára 2022 februárjában függesztette fel a termelést, majd a háborús szankciók miatt a márka eladta a saját részesedését és másokkal együtt kivonult Oroszországból. A gyár 2023-ban került egy Art-Finance nevű céghez, és úgy volt, hogy még a tavalyi év vége előtt újraindítják. A legfrisseb ígéretek szerint ez legkorábban 2024 első felében várható.

Jönnek a Cheryk... de egyelőre csak reszelgetik őket

Áprilisban vált ismertté, hogy az üzem megkezdheti a kínai Chery márkájú autók gyártását. Az Autonews szerint novemberben el is kezdődött a Chery Tiggo 7 első példányainak próbagyártása, „hogy feltárják az együttműködésben rejlő lehetőségeket”. Más kérdés, hogy ez elég nyögvenyelősen halad.

A hivatalos kommunikáció szerint az üzem épp az „újraindulás" fázisában van, többszáz munkás jár be nap mint nap a gyárba, és kínaiakat is láttak már a környéken. Ám, közben olyan hírek is érkeztek, hogy a gyár dolgozóinak 30 százalékát már elbocsátották. Az AGR Automotive Group névre keresztelt Volkswagen Group Rus a közös megegyezésre próbálta rábírni az alkalmazottakat, ám utóbbiak szerint az új tulajdonos kényszerítette őket a gyár elhagyására. Nagyon sokan panaszkodnak a „személyzet kiszorításának piszkos módszereire”, a munkásjáratok leállítására, valamint arra, hogy

a volt német tulajdonos hegesztőállomásait flexekkel feldarabolták és fémhulladéknak adták el,

a felszabaduló helyiségeket pedig átalakították egy kínai autók raktárának.