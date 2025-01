Meglepő dolgok derülnek ki a New Orleans-i támadóról, Afganisztánban is szolgált

Shamsud-Din Jabbar az a 42 éves texasi férfi, akit azzal vádolnak, hogy teherautóval beleszáguldott a New Orleans-ban ünneplő tömegbe, ahol 15-en meghaltak és legalább 35-en megsérültek. A férfi 13 évig szolgált az amerikai hadseregben, Afganisztánban is, aki ma már veterán katonaként több vállakozásba is belefogott – közölte a hadsereg.