Mark Rutte, a NATO főtitkára keddi odesszai látogatásán támogatásáról biztosította Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit annak ellenére, hogy szerinte „nem könnyű tárgyalni” sem Ukrajnával, sem Oroszországgal.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt a déli városba látogató Rutte újságíróknak elmondta: megvitatták azon „fontos tárgyalásoknak” a tartalmát, amelyek révén Trump le akarja zárni a háborút.

„Ezek a tárgyalások nem könnyűek, különösen a Szumiban elkövetett szörnyű vérontás után, de mindannyian támogatjuk Trump elnök békére irányuló törekvéseit”

– hangsúlyozta a főtitkár.

Ismert, az északkelet-ukrajnai Szumi város központjára két csapást mértek vasárnap az orosz erők ballisztikus rakétával, a támadás következtében az Ukrajinszka Pravda hírportál legfrissebb adatai szerint 35-en haltak meg – köztük két gyerek –, a sérültek száma pedig elérte a 125-öt, és köztük tíz kiskorú van.

Rutte kiemelte, hogy a NATO több tagországa – élükön Franciaországgal és Nagy-Britanniával – képes és kész nagyobb felelősséget vállalni a béke biztosításában, „amikor elérkezik ennek az ideje”.

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón reagált Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott egy minapi kijelentésére. Zelenszkij ismételten leszögezte, Ukrajna szuverén állam, és „a területéről csakis az ukrán nép dönthet”. Közölte, Ukrajna nem ismeri el orosznak egyetlen megszállt területrészét sem, és az Egyesült Államokban is tisztában vannak azzal, hogy ebből Kijev semmiképpen nem enged.

„Már megint egyes tisztségviselők olyan kérdésekről vitatkoznak, amelyek nem tartoznak a hatáskörükbe”

– fűzte hozzá.

Witkoff hétfőn a Fox News amerikai televízió egyik műsorában azt mondta, hogy a békemegállapodás magában fogja foglalni az Oroszország által magának követelt öt ukrajnai terület kérdésének rendezését, de ezt nem fejtette ki – emlékeztetett az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Zelenszkij emellett pozitívnak nevezte az ukrán és az amerikai küldöttség múlt heti tárgyalásait az ukrajnai ásványkincsekről szóló kétoldalú megállapodásról. Kiemelte, hogy a megbeszélések technikai szinten folytak, és kedvező eredménnyel zárultak. Szavai szerint a tárgyalások – online és személyes formában – e hét végéig folytatódnak.

Rutte hangsúlyozta a NATO határozott és rendíthetetlen kiállását Ukrajna mellett, és megígérte, hogy továbbra is segítik az országot. „Az ukrán nép már oly sokat szenvedett, a Szumi ellen virágvasárnapon elkövetett orosz támadás elszenvedése csak a legutóbbi. Továbbra is támogatjuk Ukrajnát abban, hogy most meg tudja védeni magát, a jövőben pedig ellen tudjon állni az agressziónak egy igazságos és tartós béke megteremtése révén” – írta Rutte az X-en.

Zelenszkij szintén az X-en számolt be arról, hogy a főtitkárral együtt meglátogattak egy kórházat, amelyben sebesült ukrán katonákat rehabilitálnak. Látogatásukról egy videót is közzétett.

Beszélgettünk a harcosokkal. Állami kitüntetésekkel jutalmaztam a védőket. Köszönet a fiataloknak az erejükért, kitartásukért és népünk védelméért

– írta az ukrán vezető.