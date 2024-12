Megszületett a döntés: egy Trump már biztosan távol marad Washingtontól

A leendő amerikai elnök menye volt a Trump család tagjai közül az, aki a választások idején a legmagasabb hivatalos politikai tisztséget töltötte be. Lara Trump most januárra ígért egy „nagy bejelentést", valamint azt is közölte, hogy továbbra is elkötelezett a közéleti szerepvállalás iránt.