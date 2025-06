Újabb történelmi mérföldkőhöz ért a technokrata új világrend. A helyszín persze most is Kína, ugyanis június elsejével életbeléptek a Kínai Kibertér-igazgatási és Közbiztonsági Minisztérium „Arcfelismerő technológia alkalmazásának biztonsági kezelésére vonatkozó” új intézkedései.

Az

„Arcfelismerő technológia alkalmazásának biztonsági kezeléséről szóló szabályzat”

most már előírja, hogy személyes hozzájáruláson alapuló arcfelismerési információk feldolgozásakor az egyén önkéntes és egyértelmű hozzájárulását kell beszerezni. Sőt, odáig jutottak a kínai jogszabályalkotók, hogyha az arcfelismerési adatokat személyes hozzájárulás alapján dolgozzák fel, az egyénnek még akkor is joga van visszavonni a hozzájárulását, és a személyes adatokat feldolgozónak kényelmes módot kell biztosítania a hozzájárulás visszavonására.

De egyéb gyakorlati problémák is felmerültek az arcfelismerés során.

Felrázta a kínai közösségi fórumokat egy eset, amikor pislogásra kényszerítettek egy vásárlót, akinek csak egy szeme volt, amikor egy kártyát igényelt egy üzletközpontban. Az új szabályozás most viszont kimondja, hogy hasonló „kényszerített arcfelismerési” forgatókönyvek esetén, ha vannak más, nem arcfelismerő technológiai módszerek is, az arcfelismerő technológia nem használható kizárólagos ellenőrzési módszerként. A fogyatékkal élők és az idősek arcképének feldolgozása során be kell tartani az akadálymentes környezet kialakítására vonatkozó vonatkozó előírásokat is.

Sőt, tavaly egy sanghaji edzőterem panaszokat kapott a vendégeitől, amiért egy „arcfelismerő rendszert helyeztek el az öltözőkben az öltözőajtók kinyitásához”. Az ilyen problémákra válaszul az újonnan bevezetett intézkedések előírják, hogy az arcfelismerő berendezések nyilvános helyeken történő telepítéséhez elengedhetetlen feltétel a közbiztonság fenntartása.

Ezentúl semmilyen szervezet vagy magánszemély nem telepíthet arcfelismerő berendezést magánterületeken, nyilvános helyeken, például szállodai szobákban, nyilvános mosdókban, öltözőkben és nyilvános illemhelyeken.

A kínai állami televízió beszámolója szerint a szakértők rámutatnak, hogy az arcra vonatkozó információk egyediek és egész életen át érvényesek, és ha kiszivárogtak, akkor nem lehet megváltoztatni azokat, mint egy sima jelszó esetében. E tekintetben erősítenünk kell az arcfelismerési információk biztonságával kapcsolatos tudatosságunkat, és továbbra is óvatosnak kell lennünk az arcfelismerési információk gyűjtésével kapcsolatban egyes nyilvános helyeken és mobiltelefon-alkalmazásokban - figyelmeztettek.

Magyarországon más a helyzet

Nemrég a Hivatalos Értesítőben jelent meg az országos rendőrfőkapitány utasítása, amely szerint

a rendőrség olyan szabálysértések esetében is alkalmazhatja az arcfelismerő rendszert, amelyek nem járnak elzárással.

Az arcképelemző rendszer használatáról szóló 11/2016. ORFK utasítás 2. pont m) alpontja módosult:

a rendőrség mostantól bármilyen szabálysértés megelőzése, megszakítása, felderítése és az elkövető azonosítása céljából használhatja az arcfelismerőt, nem csak az elzárással fenyegetett szabálysértések esetén;

ezt megteheti a szabálysértési hatósági eljárás vagy az azt megelőző előkészítő eljárás során is.

A módosítás május 16-án lép hatályba.

Az Országgyűlés március 18-án fogadta el a gyülekezési jogról szóló törvény gyermekvédelmi módosítását, amely tiltja, hogy valaki a gyülekezési hatóság megtévesztésével tiltott gyűlést tartson, vagy ilyen gyűlésen közreműködjön vagy részt vegyen. Ezek a magatartások ezentúl szabálysértésnek minősülnek, mely miatt pénzbírság szabható ki.

A törvény értelmében a tiltott gyűlés résztvevője akkor követ el szabálysértést, ha a rendőrség tájékoztatása ellenére sem hagyja el a gyűlést.

A jövőben az ilyen szabálysértés elkövetésével gyanúsított személyazonosságát arcfelismerő rendszerrel is megállapíthatják. A szabálysértés miatt kiszabott helyszíni bírság vagy pénzbírság közérdekű munkára vagy szabálysértési elzárásra nem váltható át.

A szabályok a folyamatban lévő eljárásokra is vonatkoznak.

A bírságot adók módjára hajtják be, az összeget pedig a gyermekvédelemre kell fordítani - írta az MTI az összefoglalójában.