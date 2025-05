A George Orwell által elképzelt jövő városa már ma is létezik. A brazíliai Sao Paulóban 12 millió ember él, és az ország többi nagyvárosához hasonlóan itt is komoly gondot jelent a bűnözés és a törvényen kívüliek kézre kerítése. Ezért

a helyi önkormányzat a közelmúltban létrehozott egy mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszert. Eddig 25 ezer ilyen térfigyelő kamerát szereltek fel, és az adminisztráció további több tízezret tervez kihelyezni

– írja az Index.

Sao Paulo városát 4 éve vezeti a korábbi populista elnök, Jair Bolsonaro embere, Ricardo Nunes, a technológia fő motorja pedig az orosz Ntechlab fejlesztése, a FindFace arcfelismerő.

Nunes elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta több mint ezer körözöttet sikerült letartóztatniuk, köztük erőszaktevőket, tolvajokat és maffiózókat. Emellett a kamerák kétezernél is több esetben észleltek bűnelkövetést, azaz összesen már háromezer felett jár a Smart Sampa segítségével kézre kerített bűnözök száma.

A technológia az egyetlen módja annak, hogy a társadalom védelme érdekében kivonjuk a bűnözőket a forgalomból, s oda helyezzük őket, ahol a bíróság döntése alapján lenniük kell

– mondta Nunes. Hozzátette, hogy eddig egyetlen hibát sem követtek el, a rendszer segítségével csak és kizárólag a valóban körözött személyeket kapcsoltak le.

Sao Paulo mindent látó „Nagy Testvére” már az iskolaudvarokon, az autóbuszjáratokon, a kórházakban is folyamatosan pásztázza az arcokat. De nem csak az arcokat, az új technológia már képes felismerni azt is, ha valaki erőszakosan viselkedik, és ebben az esetben is értesítést küld a rendőrségnek.