A Trump-adminisztráció új, szigorúbb bevándorlásellenes fellépései már a vásárlásra is kihatással vannak, hiszen az illegálisan az országban tartózkodók félnek elhagyni otthonaikat, a többiek pedig az infláció vagy a munkahelyvesztés miatt kénytelen átalakítani pénzügyeiket. Ez azonban már a nagyvállalatok bevételére is kihatással van – írja a The Wall Street Journal.

Az ICE (Bevándorlási és Vámhatóság) razziái, különösen a dél-amerikai származású lakosság körében, országszerte tüntetéshullámokat váltottak ki. Los Angelesben Donald Trump a nemzeti gárdát és tengerészgyalogosokat is bevetette. Az légkör feszültsége és az esetleges összecsapások miatt az emberek nem merik elhagyni otthonaikat, a gyorséttermek, alkoholt gyártó vállalatok és más nagyobb márkák pedig bevétel-visszaeséséről számolnak be a migránsokkal szembeni fellépések óta.

A Coca-Cola észak-amerikai eladásai 3 százalékkal csökkentek az év első negyedévében, amit részben a latin-amerikai vásárlók elmaradásával magyaráz a cég, de hasonló megállapításokra jutott a Modelo sört gyártó Constellation Brands, a Wingstop és az El Pollo Loco étteremlánc.

A vállalatok a helyzetet árkedvezményekkel, célzott reklámkampányokkal és kétnyelvű hirdetésekkel próbálják orvosolni.

A Coca-Cola például új kampányt is indított For Everyone címmel, amely a kétezres évekbeli Para Todos hirdetés újragondolása.

A latino közösség kiesése komoly problémát jelent, hiszen az USA lakosságának közel egyötödét, a Z generációnak pedig a negyedét teszik ki.