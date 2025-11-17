Elhunyt a világ egyik legismertebb ikerpárosa, Alice és Ellen Kessler. A Bild információ szerint a testvérpár asszisztált öngyilkossággal vetett véget életének grünwaldi otthonukban. A rendőrséget értesítették a halálukat követően, a hatóságok az idegenkezűséget kizárták.

Alice és Ellen Kessler 1936. augusztus 20-án született a szászországi Nerchau városában. Az egypetéjű ikrek a legsikeresebb német előadóművészek közé tartoztak, több mint 60 évet töltöttek a színpadon, többek között Frank Sinatra, Fred Astaire és Harry Belafonte társaságában – írja az MTI.

Németország mellett különösen az Egyesült Államokban, Franciaországban és Olaszországban voltak népszerűek. Az 1960-as évek elején Olaszországba költöztek és csak 1986-tól éltek ismét Németországban. Még nyolcvan éves korukban is szerepeltek a színpadon, Udo Jürgens Még soha nem jártam New Yorkban című darabjában léptek fel.