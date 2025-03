Ahogy arról az Economx is beszámolt, JD Vance amerikai alelnök felesége a héten Grönlandra utazik.

Az amerikai alelnök pénteken csatlakozik grönlandi látogatásra készülő feleségéhez, ezt maga J. D. Vance jelentette be.

Az X-en közzétett videójában az MTI tudósítása szerint az alelnök úgy fogalmazott:

Mint mondta, csapatlátogatást tesz az amerikai űrerőknél is Grönland északnyugati partjainál egy ottani katonai bázison, és szeretné szemügyre venni, mi a helyzet Grönland biztonságával. Az amerikai alelnök szerint több ország is Grönland felségvizeit, illetve területét felhasználva akarja fenyegetni az Egyesült Államokat, Kanadát és persze a grönlandiakat. Hangsúlyozta, hogy szeretnék megerősíteni a grönlandi nép biztonságát.

Szerinte

az amerikai és dán politikai vezetők hosszú időn át nem törődtek Grönlanddal, ami nemcsak Grönland, de az egész világ biztonsága szempontjából rossz.

Usha Vance, az amerikai alelnök felesége egy delegáció élén utazik március 27. és 29. között Grönlandra.

Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg a közelgő amerikai küldöttség magas rangú grönlandi látogatásával kapcsolatban.

Azt mondta, hogy Grönlandra és Dániára elfogadhatatlan nyomás nehezedik, amelynek ellenállnak - idézi az n-tv.de német hírportál a politikust. Szerinte ez a látogatás egyértelműen nem arról szól, hogy Grönlandnak mire van szüksége vagy mit szeretne. Leszögezte: egyértelmű, hogy Trump Grönlandot akarja.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta többször jelezte, hogy szeretné, ha Grönland az Egyesült Államokhoz csatlakozna. A törekvést amerikai nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázta. Grönland az Európából Észak-Amerikába vezető legrövidebb útvonal mentén fekszik, és létfontosságúnak tartják az amerikai ballisztikus rakétafigyelő rendszer számára.

