Teljes zéró toleranciát vezet be Olaszország az ittas vezetőkkel szemben – mégpedig technikai eszközökkel. A most hatályba lépett szabályozás szerint azoknak a sofőröknek, akiket jogerősen elítéltek ittas vezetésért, kötelező lesz alkoholzárat feszereltetniük a járművükbe – írja a vezess.hu a Corriere della Sera híre alapján.

Az alkoholzár egy olyan eszköz, amely meggátolja az autó indítását, ha a vezető szervezetében bármilyen mennyiségű alkoholt észlel. A készülék működéséhez a sofőrnek indulás előtt bele kell fújnia – amennyiben alkoholt mutat ki, a motor nem indul el.

A berendezés telepítése komoly anyagi teher: nagyjából 2000 euróba, azaz közel 800 ezer forintba kerül, és ezt teljes egészében a sofőrnek kell állnia. A kötelezettség időtartama attól függ, mekkora véralkoholszinttel csípték el korábban a sofőrt.

Az új rendelet a család többi tagjára is hatással lehet, ha közösen használnak egy járművet. Ebben az esetben minden indulásnál szükség van szondázásra, akkor is, ha az aktuális sofőr nem volt elítélve.

Aki megpróbálja kijátszani a rendszert és nem szerelteti be az előírt készüléket, komoly büntetésre számíthat:

158 és 638 euró – mintegy 63 ezer és 255 ezer forint – közötti pénzbírság,

akár hat hónapra ismét bevonhatják a jogosítványát.

Aki manipulálja a már beépített eszközt, még rosszabbul jár: a bírság duplázódik, és ha ittasan bukik le manipulált járművel, az alapbírság további egyharmadát is ráverik.

A telepítést kizárólag erre felhatalmazott, hivatalos műhelyek végezhetik, így garantálva a biztos működést.