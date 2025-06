Több évtizedes projekt keretében Közép-Európa legnagyobb városrész-megújítási programja valósult meg 22 hektárnyi területen Józsefvárosban. A Futureal-csoport gigantikus vállalkozásában fejlesztett Corvin Sétány nem csupán vadonatúj lakóövezet, ahol a VIII. kerület más területeihez képest 30 százalékkal drágábban vásárolhatunk lakást, hanem egy kis irodanegyed is jelentős kiskereskedelmi jelenléttel, plázával és persze a mozival.

Az irodaházak az elmúlt évtizedekben több fázisban épültek meg, olyan ikonikus épületekről beszélhetünk, mint többek között a Nokia fejlesztőközpontja, a Nokia Skypark. A Corvin Sétány projekt záróelemeként már 2023 második felében megépült a Corvin Innovation Campus irodaház első üteme, és a tervek szerint a második ütemben is irodák kaptak volna helyet. Azonban fordulópont következett be, hiszen munkahelyek helyett lakásokat alakít ki a Cordia. Az átalakítás terveit az eredeti épületet is tervező Radius B+S építésziroda jegyzi.

A több mint kétszáz lakásos Corvin Campus fejlesztéssel a Futureal-csoport egyszerre reagál rugalmasan az iroda- és a lakáspiac folyamataira. Várakozásaink szerint az otthonok több mint 80 százalékát befektetési céllal vásárolják majd meg, hiszen a Semmelweis Egyetem, a 3-as metró és a Corvin Sétány közelsége egyedülálló lokációt jelent, ahol a lakások könnyen, a budapesti átlagnál magasabb áron lesznek kiadhatók. Ennek megfelelően alakítjuk ki az épület lakásmixét is, amelyben a stúdió-, illetve az egy hálószobás otthonok adják a kínálat túlnyomó többségét

– mondta Korsós Ágnes, a Futureal-csoport projektigazgatója a most átadott Corvin Next társasház bejárásán.

Most nem menő az iroda

Miközben a pandémia időszakáig az irodapiac volt a legmeghatározóbb eszközosztály a kereskedelmiingatlan-piacon Magyarországon, azóta ez a szegmens erőteljesen stagnáló állapotot mutat. Elég csak Amerika nagy üzleti központjait nézni, ahol a jelentős üresedési ráta már a belvárosok életképességét veszélyeztetik.

Ugyanígy a budapesti irodapiac is várja a fellendülést, a bérlők folyamatosan újraértékelik a területigényeiket, és a tranzakciókban markánsan a szerződéshosszabbítások vannak jelen. A fővárosi irodapiacon makacsul tartja magát a 14-15 százalék körüli üresedési ráta, amelyet kissé még kozmetikázott is a kormány irodaház-vásárlási tevékenysége.

Különösen a „B” kategóriás épületek helyzete nem könnyű, sokan emlegetik a funkcióváltást, lakások vagy éppen hotelek alakíthatók ki a belső terekben, már ha éppen az épület struktúrája és elhelyezkedése alkalmas erre. Nem véletlen, hogy a nagy irodafejlesztő vállalatok nyitnak a lakáspiac irányába. Korábban is jellemző volt, hogy egy-egy meghatározó beruházó több lábon állt, elég csak a Futureal-csoportot vagy a Winget megemlíteni, de már a DVM group és az Atenor is épít lakásokat.

Az irodaház helyett lakóház koncepció felmerült Józsefvárosban is, ahol az Atenor 2018 óta építi a 72 ezer négyzetméteres Aréna Business Campus irodanegyedet. Az első, 21 ezer m2-es épületet már 2020-ban átadták az egykori kenyérgyár telkén, azonban a további fázisokban az irodaházak helyett lakóház és hotel épülhet a Hungária körút mentén.

A preferenciaváltás oka, hogy tavaly jelentős mértékben fellendült a lakáspiac, két számjegyűen nőttek az árak, miközben az újlakások száma drasztikusan visszaesett. Kevés beruházás valósult meg – a KSH adatai szerint országosan 13295 –, idén azonban az építési engedélyek jelentős emelkedése azt mutatja, hogy a fejlesztők beindultak a lakásépítési piacon. 2025 I. negyedévében Budapesten 2674 lakás építésére adtak engedélyt, vagyis csaknem háromszor többre, mint egy évvel korábban.

Nagy a kereslet

A Cordia számításai szerint a budapesti újlakáspiacon az év első négy hónapjában összesen közel 4000 lakás talált vevőre, ami az egy évvel korábbi mennyiség kétszeresét jelenti. Ezzel párhuzamosan folytatódott az árak növekedése is: az átlagos négyzetméterár elérte az 1,777 millió forintot, ami a tavaly decemberinél 6 százalékkal magasabb. A budai oldalon már a kétmilliós szintet közelítik a fajlagos átlagárak, a pesti oldalon pedig az 1,7 millió forinthoz vannak közelebb.

A rendkívül erős első négy hónapot követően ősszel újabb lendületet kaphat a kereslet, így az év egészében a tavalyit meghaladó mennyiségű otthon találhat vevőre Budapesten a Cordia várakozásai szerint. A beruházó az élénk keresletre válaszul egyrészt az idén eddig több mint ezer lakás értékesítését indította el – kiemelkedő projektjük a Marina City –, amit hamarosan további több száz otthon követ majd; másrészt a már említett, eredetileg irodaháznak szánt épületet egy kétszáz lakásos társasházzá alakítja át.

Az élénk keresletet mutatja, hogy a Cordia 2016 első négy hónapja óta nem zárt ilyen erős január-áprilisi időszakot, az eladások a kiemelkedően jónak számító 2021 első négyhavi mennyiséget is felülmúlták 12 százalékkal, illetve önmagában az április 2016 óta a legeredményesebb hónap lett.

Kedvezőek a piaci körülmények, ősszel pedig egy újabb államkötvény-lejárat élénkítheti a keresletet. A várakozások szerint az év egészében a budapesti fejlesztők a tavalyi 7400 lakásnál nagyobb mennyiséget fognak értékesíteni. Az erőteljes keresletet követő drágulás szintén inkább korrekciót jelent, hiszen az elmúlt két évben az árnövekedés üteme elmaradt az inflációtól. Mostanra így reálértéken számítva is felzárkóztak az árak az új és a használt lakások piacán egyaránt

– mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója.

Mivel a Corvin Campus fejlesztés a kész szerkezetnek köszönhetően nem a nulláról indul, a vevők a szokásosnál sokkal hamarabb vehetik birtokba, illetve adhatják majd ki a lakásokat. Szintén a már megépült szerkezet adottságainak köszönhető, hogy az otthonokat az átlagosnál jóval nagyobb, egyes esetekben akár 3 méter feletti belmagassággal alakítják ki.