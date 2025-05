A WELL Core Platina minősítés a világ egyik legszigorúbb és legelismertebb épületminősítési rendszere, amely az egészséges és emberközpontú munkakörnyezet kialakítását helyezi előtérbe. A minősítés igazolja, hogy az épület tervezése és kivitelezése során az épülethasználók jóllétét javító tényezőkre fókuszáltak, mint amilyen a levegő- és vízminőség, a természetes fény, a mozgás, valamint a mentális egészség megőrzése.

A Corvin Innovation Campusban a levegő- és vízminőség, illetve az akusztika is ellenőrzött, a megvilágítás a sztenderdnek megfelelően került kialakításra. A belső falakat nyugalmat sugárzó színek és természetet imitáló anyagok borítják. A kikapcsolódáshoz és közösségépítéshez egy multifunkciós „WELL szoba” is kialakításra került.

A tágas lobbyban, amelyet egy különleges, hullámzó fa álmennyezet és egy vörösréz szalagokból álló, végtelen jelet formázó szobor díszít, egy WELL könyvtár is helyet kapott. A belső kertben egy magaságyásokkal kialakított konyhakertet is létrehoztak a bérlők számára, valamint fűszernövények, gyümölcsfák és gyümölcstermő bokrok kaptak helyet, tovább erősítve a természetközeli, egészségtudatos környezetet.

A 16.650 négyzetméteres fejlesztés ugyancsak Magyarország egyik legenergiahatékonyabb, A+; A+ energetikai minősítésű irodaépülete, amely otthont ad az IBM Magyarország új székhelyének is. A szinte teljesen érintésmentes megoldásokkal felszerelt, kilenc szintes, fenntartható irodaházat már az energiaköltség-érzékeny bérlők elvárásai szerint tervezték és valósították meg.

A főbejárat előtt egy nyilvános emlékparkot is kialakítottak, amit a nemzet színésze, Psota Irén után neveztek el. Az egyedülálló közösségi tér teljesen megújította a Szigony utca környékét. A parkot úgy alakították ki, hogy méltó folytatása legyen a nemzetközileg elismert, többszörösen díjnyertes Corvin Sétánynak. Az elmúlt években megjelent Gömböc, Dual és Triptichon szobrokat a Futureal előrelátóan úgy helyezte el a sétálóutcában, hogy szinte észrevétlenül tovább vezessék az arra járókat a Psota Irén emlékpark irányába.