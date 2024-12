A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) által kiadott EU Taxonómia tanúsítvány a fenntarthatóság egyik legfontosabb mércéje, amely azt igazolja, hogy az adott épület megfelel az Európai Unió által meghatározott szigorú környezetvédelmi követelményeknek.

Az uniós célok közé tartozik az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a vízi erőforrások fenntartható használata és védelme, a körforgásos gazdaságra való átállás, a szennyezés megelőzése és csökkentése, valamint a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása is.

Ez a tanúsítvány megerősíti, hogy a Futureal fejlesztései nemcsak a jelenlegi piaci elvárásoknak felelnek meg, hanem az EU fenntarthatósági célkitűzéseihez is hozzájárulnak. Az EU Taxonómia egyre fontosabbá válik a befektetési döntések során, mivel a kritériumrendszer segíti az intézményi és a magánbefektetőket abban, hogy fenntartható projekteket válasszanak

– hangsúlyozta Radványi Gábor, a Futureal-csoport főépítésze és fenntarthatósági vezetője.

Józsefvárosban, a Corvin Sétány meghosszabbításával épült meg az újgenerációs Corvin Innovation Campus irodaház első fázisa, amely korábban már kiérdemelte a fenntartható épületeknek járó egyik legmagasabb, BREEAM Excellent minősítést. A komplexumban már teljesen általános a gépészeti és elektromos rendszerek optimális működését biztosító intelligens épületirányítási rendszer, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és energiahatékony fűtési és hűtési rendszerek.

A 2021-ben megnyitott Etele Plaza fejlesztésekor pedig a digitális és dizájnmegoldások mellett a fenntartható működés is központi szerepet kapott. A BREEAM Very Good szigorú elvárásaival összhangban, az épület megvalósításánál külön figyelmet kapott a könnyű megközelíthetőség biztosítása, a fényszennyezés, valamint a közvetlen környezeti terhelés minimalizálása, az időtálló anyagok beépítése és a hulladék újrafelhasználásának elősegítése is.