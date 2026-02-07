Ma napközben közepesen felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Csapadék nem valószínű. Délután megélénkül az északnyugati szél. Kora délután 9 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton nem várható markáns fronthatás térségünkben, de a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében előfordulhat migrén, fáradékonyság, gyulladásos panaszok. Délután több helyen megélénkül az északnyugati szél, emiatt nyugtalanság, ingerlékenység, fejfájás is kialakulhat. A szürkébb tájakon élők körében lehangoltság, bágyadtság, kedvtelenség is jelentkezhet, viszont a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat.

Vasárnap a Dunántúlon és a középső tájakon már többfelé kisüthet a nap a felhők közül, keleten, északkeleten viszont még a felhőké lesz a főszerep, és időnként esőre is számítani kell, de egy-egy gyenge zápor nyugaton sem kizárt. Helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénk lesz az északnyugati, északi szél. A hajnalra képződő pára, köd helyenként tartósabban is megmaradhat. Reggel -2 és +5, délután 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.



Hétfőn naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, de jelentős csapadék sehol sem várható, csupán néhol fordulhat elő átmenetileg gyenge eső. Hajnalra többfelé képződik pára, köd, mely egyes tájainkon napközben is megmaradhat. Helyenként élénk lesz a keleti, északkeleti szél. Hajnalban -4, +3 fokig hűlhet a levegő, majd napközben 3-11 fokra számíthatunk.

Kedden is túlnyomóan felhős idő várható. Napközben több helyen előfordulhat eső, az Északi-középhegységben havas eső, havazás is kialakulhat. A déli, délkeleti szelet a keleti országrész kivételevél élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban -4, +3, kora délután 2-10 fok között alakulhat a hőmérséklet.