Egyelőre visszafogottan követi a piac az OTP Bank január 21-i kamatemelését, amikor a lakáshitel konstrukcióinak kamatát 50 bázisponttal megemelte, így a korábbi 7,49 százalék helyett a legkedvezőbb standard – kedvezmény nélküli – kamatot nyújtó OTP 1x1 Lakáshitelek is 7,99 százalékról indulnak. Február elején a CIB jelentett be 20 bázispontos kamatemelést, így a piaci és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel induló kamata egyaránt 7,99 százalék. A bank a lépéssel egyidőben megemelte a kamatkedvezmények igénybevételéhez szükséges jövedelmi határokat is.

A visszafogott és korántsem egységes emelések is jól mutatják azt, hogy komoly verseny van a piacon az ügyfelekért. Pedig több olyan indok is lenne, amely miatt a hitelintézetek teljesen érthető módon kamatemelésben gondolkodhatnának

– elemezte a piacot Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A lakáspiacon drámaian megnőtt a kereslet és ezzel párhuzamosan az értékesítési árak is. A megnövekedett érdeklődés fő oka, hogy az idén az állampapírok után járó kamatból 1700 milliárd forintot fizetnek ki a lakosságnak kamatok formájában, illetve hasonló mennyiségű állampapír le is jár.

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint miután sokaknak az állampapírból érkező forrás mellé hitel is kell, ez a banki hitelpultoknál is komolyabb aktivitást hozott. Miután pedig az ügyfeleknek szemmel láthatóan most kell a lakáshitel, a bankok most joggal számolhatnának azzal, hogy az ügyfelek kamatérzékenysége csökken.

A referenciakamatok emelkedtek

Ráadásul az elmúlt év utolsó negyedévében a pénzpiaci referenciakamatok emelkedése miatt a bankok hitelezési marzsa (jegybank által kimutatott átlagos teljes hiteldíjmutató 10, illetve 20 éves BIRS érték) 2 hónapban is negatívba csúszott ismét.

Persze a pénzintézetek a hiteleik forrását jelenleg nem a bankközi pénzpiacról szerzik be, hanem a továbbra is rendkívül magas, ám kamatot alig fizető lakossági betét- számlaállomány jelenti azok döntő részét. De hosszú távon egyik bank sem szeret úgy hitelezni, hogy közben látható: máshol jobban kamatozna a pénze.

Áprilistól érkezik a piacra az 5 százalék alatti THM-es hitel a 35 év alatti, első, maximum 60 négyzetméteres és 1,2 millió forintos négyzetméterár alatt elérhető „zöld”, energiahatékony ingatlanukat megvásárolni akaró fiataloknak. A jelenlegi kamatpályát látva ez a hitel szintén csak jóval később lesz/lehet üzlet a bankoknak, aminek kompenzációjára akár már most gondolhatnának.



A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a bankok egymás közötti versenye az, ami megálljt szab a komolyabb kamatemeléseknek – ráadásul besegít a pénzpiaci kamatszintek óvatos csökkenése is. De ha a következő hetekben drágulnának is a hitelek 1-1 banknál, ez is átmeneti hatású lenne.

Azonban a lakásár-rally a tavasz elejére kifulladhat, mert a piac nem tolerálja majd a túlárazottságot. A tavasz második felétől a gazdasági mutatók javulására számítanak a piacon, ráadásul a sima kereslet hagyományos felfutása is a II. negyedévre várható, amikor a bankoknak kifejezetten fontossá válik, mekkora szeletet hasítanak ki maguknak a piaci tortából – akár kedvezmények árán is.